Real Madrid - Valladolid maçı ne zaman?

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Real Madrid, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Valladolid takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:15. Maç öncesi Real Madrid 14 puanla 9. sırada, Valladolid 16 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Real Madrid, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik aldı. Valladolid, son 5 maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 119. İddaa'da Real Madrid kazanır 1.05, berabere biter 6.25, Valladolid kazanır 12.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.20.

Real Madrid önceki hafta Valladolid mücadelesinde 4-0 kazandı.

Valladolid ise Real Madrid maçında 4-0 yenildi.

Real Madrid, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 3 gol yedi.

Valladolid, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Valladolid, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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