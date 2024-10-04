Real Madrid- Villarreal maçı için geri sayım sürüyor. La Liga'da çıktığı 8 karşılaşmanın 5'ini kazanan Ancelotti'nin öğrencileri, 3 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Rakibi Barcelona'nın üç puan gerisinde yer alan Real Madrid'in 18 puanı bulunuyor. Öte yandan Villarreal çıktığı 8 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik 1 yenilgiyle 17 puan topladı ve üçüncü sırada yer buldu. Peki, Real Madrid- Villarreal maçı ne zaman ve hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de yer alcak mı? İşte karşılaşmanın detayları...