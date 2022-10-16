HER İKİ TAKIMDA DA EKSİK İSİMLER VAR

Heyecanla beklenen dev karşılaşmada her iki takım da eksik kadroyla sahaya çıkacak. Real Madrid’de Courtois ve Ceballos, Barcelona’da ise Christiensen, Araujo, Bellerin ve Depay karşılaşmada forma giyemeyecek