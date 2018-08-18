Real Potosi - Guabira maçı heyecanı

Bolivya Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Real Potosi, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Guabira takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 00:15. 1 puanlı Real Potosi 14. sırada bulunuyor, Guabira 10 puana sahip ve 4. sırada. Real Potosi, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Guabira son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 456 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Real Potosi kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Guabira sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Real Potosi önceki hafta Guabira mücadelesinde 0-2 yenildi.

Guabira ise Real Potosi karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Real Potosi, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Real Potosi, kendi sahasında 3 gol attı, 7 gol yedi.

Guabira, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Guabira, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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