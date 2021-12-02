"Hiç şut çekmeden maçı kazanma ihtimalimiz vardı" diyordu Ochoa. "Hiç şut çekmeden maçı kazanma ihtimali olmasından daha iyi bir motivasyon aracı yoktu" Haklı da çıktı. Konferans ikincisi olan Seattle Sounders'ı 6-5 mağlup ederek bir üst tura yükseldiler.