UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Manchester United, deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Allianz Stadı'nda oynanan mücadeleyi Manchester United 4-0 kazandı ve rövanş öncesinde önemli bir avantaj kazandı.Manchester United'a galibiyeti getiren goller, 27. ile 57. dakikalarda Bruno Fernandes, 65. dakikada Rashford ve 90. dakikada James'den geldi.

Bruno Fernandes, Manchester United kariyerindeki 58. maçında 33 gol ve 19 asistlik performansa ulaşarak yıldızlaştı.

Mücadelenin rövanşı, 25 Şubat Perşembe günü Old Trafford Stadı'nda oynanacak.

