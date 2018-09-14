Real Sociedad - Barcelona maçı ne zaman?

İspanya Primera Lig maçında Real Sociedad ile Barcelona, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 17:15. Maç öncesi Real Sociedad 4 puanla 8. sırada, Barcelona 9 puanla 1. sırada bulunuyor. Real Sociedad, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Barcelona son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 117. İddaa'da Real Sociedad kazanır 5.50, berabere biter 4.50, Barcelona kazanır 1.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.50, üst oranı 1.25. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Real Sociedad önceki hafta Espanyol mücadelesinde 2-1 yenildi.

Barcelona, Malaga karşılaşmaında 0-2 kazandı.

Barcelona ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Barcelona, 1 gol atarken 0 gol yedi.

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