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HaberlerSigorta

Reasürans şirketleri için risk katsayısı düzenlemesi

AA

Türkiye'de ruhsat almış ve sermayesinin çoğunluğu Hazine ve Maliye Bakanlığına ait reasürans şirketlerine devredilen riskler için kat sayı sıfır olarak belirlendi.

anlaşma

Hazine ve Maliye Bakanlığının "Sigorta ve Reasürans İle Emeklilik Şirketlerinin Sermaye yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine ilişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Reasürans riski hesabında, toplam reasürans primi dikkate alınıp Türkiye'de kurulmuş havuzlara devredilen riskler için katsayı sıfır olarak uygulanırken, yeni düzenlemeyle Türkiye'de ruhsat almış ve sermayesinin çoğunluğu bakanlığa ait olan reasürans şirketlerine devredilen riskler için de söz konusu katsayı sıfır olarak belirlendi.

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