"BUNU YAPTIĞIM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Kilo verdiği için mutlu olduğunu belirten Rebel Wilson, "Kendimle ilgili gurur duyduğum şey bunu yapmış olmak" ifadelerini kullanmıştı.

Akrtis, artık hayatında daha fazla denge olduğunu da sözlerine eklemişti.