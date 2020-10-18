Evvelki bahar anlamına gelen Rebiülevvel ayı, müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. İçerisinde Hz. Muhammed (S.A.V.) doğumunu barındıran Rebiülevvel ayı, Hicri Takvim'e göre yılın 3. ayıdır. Peki, 2020 Rebiülevvel ayı ne zaman? Rebiülevvel ayında hangi ibadetler yapılır? Rebiülevveyl ayında okunması gereken dualar neler?

REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE 2020?

Rebiulevvel Ayı 18 Ekim 2020 tarihinde başlayacak 15 Kasım 2020 tarihinde sona erecek. Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor.

REBİÜLEVVEL AYINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?

En’am suresi akşam ile yatsı arası 12. gece dahil, Rebiülevvelin birinci gecesinden itibaren okunur. Rebiülevvel ayının 18. gecesine kadar da okunabilir. Devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.

REBİÜLEVVEL AYI HANGİ İBADETLER YAPILIR?

Rebiülevvel ayının ilk gecesinde yapılması gerekenler

İki rekat sünnet: İlk rekâtında fatihadan sonra Kul ya Eyyühel kâfiruni ikinci rekatında da ihlas sureleri okunmak suretiyle namaz eda edilir.

Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi yapılması gerekenler

İki rekat namaz kılınır: Bu namazın hususiyteti şöyledir. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.

Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.

Secde bittikten sonra, seccadede oturulken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur.