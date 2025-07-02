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        Recep Duru: Hedefimiz Avrupa

        Düzce'de Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kocaelispor'da Başkan Recep Duru, Süper Lig'de hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 21:57 Güncelleme: 02.07.2025 - 21:57
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        "Hedefimiz Avrupa"
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        Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon öncesi Kocaelispor kampa girdi.

        Teknik direktör Selçuk İnan ve yeni transferlerinde katıldığı kampta açıklamalarda bulunan Kocaelispor Başkanı Recep Duru, 4 yeni oyuncu ile anlaştıklarını belirterek, "Yeni sezon tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Hazırlıklarımız yeni sezon öncesinde geçen yılda buradaydık. Burası bizim için güzel bir yer. Uğurlu geliyor. Dolayısı ile buradayken transferlerimizi de yapmaya başlamıştık. Bu dönem tabii Süper Lig'de daha böyle transfer süreçleri biraz daha yoğun ve zorlu geçiyor. Kolay olmuyor tabii ki hem yurt dışı hem yurt içi transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar 2 tane transfer yaptık. Bir kaleci, bir de kanat oyuncusu aldık. Bugün 2 bölge transferi yaptık ama 4 bölge içinde transferlerimiz hemen hemen yüzde doksan bitirdik. Sadece prosedürler devam ediyor. Cuma gününe kadar bir tane sol kanat, bir tane sağ kanat, bir tane ön libero, bir tane de 8 ve 10 numara oynayan orta sağa oyuncumuz ile hemen hemen mutabık kaldık. Prosedürler devam ediyor. En kısa sürede birkaç gün içinde bitenler gelecek. İlk etap kampına yetiştirmeyi planlıyoruz. Gelecek transferlerim hepsi yabancı futbolcu. Diğer bölgelerle de ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu an bizim öngördüğümüz 2 transfer yaptık. 8 ve 10 numara bölgesine transfer yapacağız. Yani toplamda 10-11 transfer yapacağız gibi görünüyor. Ancak önümüze çıkacak olan fırsat transferleri var. Bazı kulüpler harcama limitlerini kurtarmak için kendi futbolcusunun parasını ödeyerek diğer kulüplere gönderiyorlar. Düşük bir miktar veya yarı yarıya gibi oluyor. Biraz futbolcunun durumuna göre dereceli oluyor. Böyle fırsat transferleri de çıkacaktır. Onlarla birlikte 12-13 transfer yapabiliriz diye ön görüyoruz. Bugün hocamızla yaptığımız toplantıda yine konuştuk ve transfer komitesi ile yönetici arkadaşlarımızla da istişarelerde bulunduk. Harcama limitlerimizin ölçüsünde transfer yapacağız" şeklinde konuştu.

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        "HEDEFİMİZ AVRUPA"

        Trendyol Süper Lig'de hedeflerinin Avrupa kupalarına katılmak olduğunu vurgulayan Başkan Duru, "Santrfor konusunda da Petkovic ismi geçiyordu. 1.5 milyonluk bir konuşma oldu. Sonra menajeri vasıtasıyla rakam değişti ve ondan vazgeçtik. Başka bir santrfor çalışmalarımız var. Dolayısı ile büyük miktarlarda santrfora para verme planımız yok. Çok daha böyle bu işi görecek iyi oyuncular var. Hocamızın özellikle araştırmaları neticesinde teknik patronumuzun araştırması neticesinde iyi bir kadro oluşturacağız. Taraftarımız da bu konuda biraz sabırlı olmasını bekliyorum. Biraz daha sabırlı olmalarını ve ekibimize güvenmelerini bekliyorum. Geçen sene olduğu gibi bu sene de inanmaya devam etsinler. Zaten yeterince zamanımız var. Panik yapılacak bir durum da yok. Transfer dönemi eylül ayına kadar devam ediyor. Yani ligler başladığında bile transferler yapılıyor. Ekonomik konuda da finansal konularda da şükürler olsun hani böyle bir çıkmazda değiliz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın büyük bir özveri gösterdiği, hassasiyet gösterdiği bir durumda gerekli katkıları sağlamaya çalışıyor. Kocaelispor için birlikte senkronize oluyoruz. Birlikte bu ruhu oluşturduk. Geçen seneye göre çok daha büyük bir bağ oluşturduk. Bizim geçmişteki başarılarımız mazide bıraktığımız izler unutulacak gibi değil. Kulaklarımız çınlıyor. Biz kocaelispor olarak çok ütopik şeyler peşinde değiliz. Biz kaldığımız yerden devam etme zorunluluğumuz var. Yani o refleksi gösterebilecek güçteyiz. Biz Avrupa kupası hedefi koyduk. Burada ortalarda bitirmek de de bizim için bir başarı. Ama bizi taçlandıracak olan en iyi başarı Avrupa'ya gitmek. Çünkü biz sadece Kocaeli'yi değil Türkiye'yi temsil ediyoruz. Türkiye'yi temsil eden bir takım olacağız" dedi.

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