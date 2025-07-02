Recep Duru: Hedefimiz Avrupa

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon öncesi Kocaelispor kampa girdi.

Teknik direktör Selçuk İnan ve yeni transferlerinde katıldığı kampta açıklamalarda bulunan Kocaelispor Başkanı Recep Duru, 4 yeni oyuncu ile anlaştıklarını belirterek, "Yeni sezon tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Hazırlıklarımız yeni sezon öncesinde geçen yılda buradaydık. Burası bizim için güzel bir yer. Uğurlu geliyor. Dolayısı ile buradayken transferlerimizi de yapmaya başlamıştık. Bu dönem tabii Süper Lig'de daha böyle transfer süreçleri biraz daha yoğun ve zorlu geçiyor. Kolay olmuyor tabii ki hem yurt dışı hem yurt içi transfer çalışmalarımız devam ediyor. Bugüne kadar 2 tane transfer yaptık. Bir kaleci, bir de kanat oyuncusu aldık. Bugün 2 bölge transferi yaptık ama 4 bölge içinde transferlerimiz hemen hemen yüzde doksan bitirdik. Sadece prosedürler devam ediyor. Cuma gününe kadar bir tane sol kanat, bir tane sağ kanat, bir tane ön libero, bir tane de 8 ve 10 numara oynayan orta sağa oyuncumuz ile hemen hemen mutabık kaldık. Prosedürler devam ediyor. En kısa sürede birkaç gün içinde bitenler gelecek. İlk etap kampına yetiştirmeyi planlıyoruz. Gelecek transferlerim hepsi yabancı futbolcu. Diğer bölgelerle de ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Şu an bizim öngördüğümüz 2 transfer yaptık. 8 ve 10 numara bölgesine transfer yapacağız. Yani toplamda 10-11 transfer yapacağız gibi görünüyor. Ancak önümüze çıkacak olan fırsat transferleri var. Bazı kulüpler harcama limitlerini kurtarmak için kendi futbolcusunun parasını ödeyerek diğer kulüplere gönderiyorlar. Düşük bir miktar veya yarı yarıya gibi oluyor. Biraz futbolcunun durumuna göre dereceli oluyor. Böyle fırsat transferleri de çıkacaktır. Onlarla birlikte 12-13 transfer yapabiliriz diye ön görüyoruz. Bugün hocamızla yaptığımız toplantıda yine konuştuk ve transfer komitesi ile yönetici arkadaşlarımızla da istişarelerde bulunduk. Harcama limitlerimizin ölçüsünde transfer yapacağız" şeklinde konuştu.

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