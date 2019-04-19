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Habertürk muhabiri Veysi İpek'in haberine göre Diyarbakır'da 14 Nisan'da polise bir ihbar geldi. İhbarcı "Sümer Park'ta yüzü maskeli̇ 2 ki̇şi̇ var" dedi̇. İddi̇aya göre poli̇s gece saat 03.20 sıralarında olay yeri̇ne gi̇tti̇ği̇nde Recep Hantaş ile arkadaşı Ramazan Y.'yi fark etti̇. "Dur" i̇htarında bulunup havaya ateş açtı. Biri ensesine olmak üzere vücuduna 4 kurşun isabet eden Recep Hantaş olay yerinde öldü.
VALİLİK: DUR İHTARINA UYMADI
Tepkiler üzerine Valilik açıklama yaptı. Açıklamada ihbar üzerine giden polisin dur ihtarına Ramazan Y.'nin uyup teslim olduğu belirtilerek "Ancak diğer şüpheli Recep Hantaş kaçmaya devam etmiş, durması için uyarı atışı yapılmış ancak şüpheli şahıs durmamış ve vurularak etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada Hantaş'ın hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma, basit yaralama, konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından çok sayıda kaydı olduğu belirtildi. Ramazan Y.'nin de PKK terör örgütüne üye olmak, hırsızlık, kasten yaralama, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, terör propagandası suçlarından kaydı olduğu açıklandı. Ölen Hantaş'ın yanında kuru sıkı tabanca bulunduğu da belirtildi.
"POLİS ATEŞ AÇINCA RECEP PANİKLE KAÇTI"
Olayın ardından gözaltına alınan ölen gencin yanındaki arkadaşı Ramazan Y., "Polisler ateş açınca Recep panikle kaçtı. Ben de bankın altına saklandım" dedi. Ramazan Y. serbest bırakıldı.
"BOMBA DİYE BAĞIRARAK ÜZERİMİZE GELDİ"
Savcılığın başlattığı soruşturmada 2 polis gözaltına alındı. Polis memuru K.B. 'bilinçli taksirle adam öldürme' suçundan tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. K.B. ifadesinde "Olay yerine giderken yoğun bir silah sesi duyup, acaba arkadaşlarımıza mı yönelik saldırı olduğunu düşünüp o yöne doğru gittik. (Recep Hantaş) Üzerimize ‘bomba' diye bağırarak bulunduğumuz istikamete doğru gelince havaya ateş ettim. Yönünün değiştirmeye çalıştığında sırtı bana dönüktü. O sırada ikinci kez hedef göstermeksizin silahımı ateşlediğimde maktulün ayaklarının altında toz bulutu gördüm" dedi.
"POLİS, 'KARDEŞİNİZ YANLIŞLIKLA VURULDU' DEDİ"
Ailesi ise olayın oluşu ile valilik açıklaması ve polis ifadelerinin birbiriyle çeliştiğini öne sürdü. Kardeşinin hurdacılıkla uğraştığını belirten ağabey Efe Hantaş, "Polis bize gelen bir ihbar üzerine operasyona gittiklerini, parkta Recep'in yanındaki arkadaşının terör örgütü arama listesinde ismi olduğunu bu kişiyi gözaltına aldıklarını ve Recep'i yanlışlıkla vurduklarını söyledi. Arkadaşı listede olsaydı onu serbest bırakmazlardı. Terör örgütünde ismi olan bir şahsı gözaltına alıp bir gün arayla serbest bırakıyorlar" diye konuştu.
Ailenin avukatı Mehmet Önen ise, soruşturmayı jandarmanın yapması gerektiğini savunarak "Polisin tutuklama gerekçesi tatmin eden bir durum değil. Olaya baktığımızda kısa mesafede uzun namlulu silah ve vücuda enseden isabet etmiş olması olayın kasten gerçekleştirilmiş olabileceğini düşünüyoruz. Taksirle adam öldürme ile tutuklanması diğer olaylardaki gibi ceza verilmemesi kaygısı uyandırmıştır" dedi.
Savcılık, çevrede kamera görüntüleri ve tanık bulabilmek için soruşturmasını genişlettiği öğrenildi.
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