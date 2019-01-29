'Recep İvedik 6' ile 'Karakomik Filmler' tarihi fırsat olur mu?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hazırladığı ve içinde 'kampanyalı bilet uygulaması'na da yeni düzenleme getiren 'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun teklifinin TBMM tarafından kabul edilmesinin ardından BKM, 'Organize İşler - Sazan Sarmalı'nı gösterime çıkarmaya karar verdi.

Film, isteyen her sinema salonunda cuma gününden itibaren izleyiciye sunulacak.

Mars Cinema Group dahil...

Peki yapımcılarla Mars Cinema Group arasındaki anlaşmazlık sona erdi mi?

Hayır...

'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamasından sonra yasallaşacak.

Böylelikle yasa gereği yapımcılardan izin alınmadan kampanyalı bilet satılamayacak.

Aynı zamanda sinema salonları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yeni yazılımıyla hasılat yapımcılar tarafından şeffaf olarak görülecek.

Yapımcıların bilet ücretlerine zam gelmesine rağmen paylarının 5 yıldır aynı kaldığı yönündeki şikayetlerinden oluşan 'bilet payı' sorunu ise yasa tarafından düzenlenmiyor. O sorunun yapımcılarla sinema salonu işletmecileri arasında çözülmesi gerekiyor.



'Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması Hakkında Kanun teklifinin yasallaşmasından sonra da 'kampanyalı bilet uygulaması'ndaki sorun temmuz ayına kadar mevcut durumunu koruyacak. Çünkü, Mars Cinema Group, temmuz ayına kadar 7 milyon adet kampanyalı bilet satmış durumda. 'Yapımcıdan izin alınmadan kampanyalı bilet satılamaz' maddesi temmuz ayından itibaren geçerli olacak.