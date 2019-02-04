Beyazperdeye taşınan ilk filmi ile gişe rekorları kıran ve her filmi ile başarasını katlayarak devam ettiren Recep İvedik serisi, 6. filmi ile sinemalara dönüyor. Fragmanı ile beklentileri yükselten, gişe rekortmeni serinin başrolündeki Recep İvedik karakterini her zaman olduğu gibi yine Şahan Gökbakar canlandıracak. Peki, Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek?
RECEP İVEDİK 6 NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Recep İvedik 6 ne zaman yayınlanacak? sorusu film sevenler tarafından merak edilmeye devam ediyor. Ama daha henüz kesin bir açıklama gelmedi.
RECEP İVEDİK 6 KONUSU
Komedi türünün usta ismi Şahan Gökbakar, izleyicileri gülmekten kırıp geçirecek yeni serisi Recep İvedik 6’ya ilişkin en son gelişmeleri ve bu yıla damgasını vuracak sinema projesi hakkında önemli tüyoları paylaşarak Afrika savanalarında çekiminin gerçekleştirileceğini ve bir sonraki serisinin de Afrika yahut Uzakdoğu'da geçeceğini ifade etti.
Diğer taraftan seyircisinin dört gözle beklediği Recep İvedik 6 isimli sinema projesinin afişi yayınlanarak, ''Recep'in Yeni Macerası'' şeklinde bir yazı paylaşılırken, afişte beyaz perde filminin başrol koltuğunda oturan efsaneleşmiş karakter Recep İvedik'in gömleğinin bir gorilin elinde bulunması ve havada arıza yapmış olan bir uçağın irtifasını kaybetmiş olduğunu yansıtan fotoğraf yayınlandı.
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