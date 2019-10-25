Beyazperdeye taşınan ilk filmi ile gişe rekorları kıran ve her filmi ile başarasını katlayarak devam ettiren Recep İvedik serisi, 6. filmi ile sinemalara dönüyor. Şimdiden beklentileri yükselten Recep İvedik 6 filmi gişe rekortmeni serinin başrolündeki Recep İvedik karakterini her zaman olduğu gibi yine Şahan Gökbakar canlandıracak. Peki, Recep İvedik 6 ne zaman vizyona girecek? İşte, filmin vizyon tarihi, oyuncuları ve konusu

RECEP İVEDİK 6 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Serinin 6. filmi olarak karşımıza çıkacak ve CJ Entertainment Turkey’in üstleneceği Recep İvedik 6 filmi, 8 Kasım 2019’da seyirciler ile buluşacak.

RECEP İVEDİK 6 FRAGMANI

RECEP İVEDİK 6 FİLMİNİN OYUNCULARI

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Nurullah Çelebi - Nurullah

Somer Karvan - Tur Rehberi

Furkan Bayraktar - Fazil

Mustafa Dok - Tefo

RECEP İVEDİK 6 FİLMİNİN KONUSU

Komedi türünün usta ismi Şahan Gökbakar, izleyicileri gülmekten kırıp geçirecek yeni serisi Recep İvedik 6’ya ilişkin en son gelişmeleri ve bu yıla damgasını vuracak sinema projesi hakkında önemli tüyoları paylaşarak Afrika savanalarında çekiminin gerçekleştirileceğini ve bir sonraki serisinin de Afrika yahut Uzakdoğu'da geçeceğini ifade etti.

Diğer taraftan seyircisinin dört gözle beklediği Recep İvedik 6 isimli sinema projesinin afişi yayınlanarak, ''Recep'in Yeni Macerası'' şeklinde bir yazı paylaşılırken, afişte beyaz perde filminin başrol koltuğunda oturan efsaneleşmiş karakter Recep İvedik'in gömleğinin bir gorilin elinde bulunması ve havada arıza yapmış olan bir uçağın irtifasını kaybetmiş olduğunu yansıtan fotoğraf yayınlandı.