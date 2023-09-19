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        Recep Uçar: Zor bir maç bizi bekliyor

        Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Beşiktaş takımı transfer dönemi bitmeden daha alternatifli bir takım oluşturdu. Hafta içi Club Brugge ile oynayacaklar. O maçı da takip edeceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 21:02 Güncelleme: 19.09.2023 - 21:02
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        "Zor bir maç bizi bekliyor"
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        ayserispor, ligin 6´ncı haftasında oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, sarı-kırmızlı futbolcular kondisyon ağırlıklı çalıştı. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, Beşiktaş deplasmanının zor olduğunu belirterek, "Gaziantep FK maçı bizim ve Kayseri şehri adına önemli bir maçtı. Zorlu bir dönemden geçiyorduk. Birçok belirsizliklerle hazırlandığımız, onların adına da olumlu şeylerin olduğu bir maçtı. Eksilerimiz var. Cardoso, Ali Karimi, Kemen ve Arif´in tedavisi devam ediyor. Hafta sonuna kadar onların durumuna bakacağız. Tabi ki yeni gelen arkadaşlar da bizim için değerli. Onlardan ilk 11´de olacaklar var mı yok mu? Onu söylemek çok erken. Beşiktaş´ta çalışan bir antrenör olarak oradaki maçlar zordur. Beşiktaş takımı transfer dönemi bitmeden daha alternatifli bir takım oluşturdu. Hafta içi Club Brugge ile oynayacaklar. O maçı da takip edeceğiz. Zor bir maç bizi bekliyor. Kaliteli ve güçlü oyunu olan bir takım. Kayserispor olarak biz oraya kendi oyunumuzu oynamak için gidiyoruz. Amacımız, sahada kazanmak için elinden geleni yapan, elinden geldiği kadar dominant bir oyun oynayan, izleyenlere seyir zevki verecek bir takım yapmak" ifadesini kullandı.

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        HASAN ALİ KALDIRIM: YUVAMA GELDİM

        Kayserispor'un yeni transferlerinden biri olan Hasan Ali Kaldırım, "İlk gün de söyledim. Evime, yuvama geldim. Burası benim için her zaman özeldi. Beşiktaş´a karşı kolay maç olmayacak. Zor bir maç bizi bekliyor. Özellikle son maçını kaybetmiş olan takım, taraftarı önünde kazanmak isteyecektir. Biz de bu hafta kazanarak özgüven kazandık. Maça iyi hazırlanarak orada iyi bir oyun sergilemek istiyoruz. Taraftarımıza iyi bir oyun seyrettirmek istiyoruz" diye konuştu.

        JULIAN JEANVIER: BEŞİKTAŞ, TÜRKİYE´NİN EN BÜYÜK KULÜPLERİNDEN BİR TANESİ AMA BİZ DE İYİ BİR TAKIMIZ

        Kayserispor'a transfer tahtasının açılmasının ardından katılan Julian Jeanvier ise "Geldiğim andan itibaren çok iyi bir grupla karşılaştım. Takımımız kaliteli oyunculardan oluşan bir takım. İyi bir takımız. Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek. Maça girmedim ama kadrodaydım. Tabii ki galibiyet bizim için önemliydi. Benim için başlangıcın bu şekilde olması mutlu etti. Savunma oyuncusu olarak çok rekabetçi bir insanım. Beşiktaş şüphesiz Türkiye´nin en büyük kulüplerinden bir tanesi ama biz de yetenekli oyunculardan kurulu iyi bir takımız" dedi.

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