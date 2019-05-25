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Recm cezası: Brunei Sultanı, Oxford'dan aldığı fahri hukuk doktorasını iade etti

Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, ülkede recm cezası uygulanacağının açıklanmasından sonra, İngiliz Oxford Üniversitesi'nden 1993'te aldığı fahri doktorası hakkında başlatılan inceleme üzerine doktorasını iade etti.

Recm cezası: Brunei Sultanı, Oxford'dan aldığı fahri hukuk doktorasını iade etti
- AFP

Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah, İngiliz Oxford Üniversitesi'nden 1993'te aldığı fahri doktorasını iade etti.

Üniversite, ülkede Nisan başında şeriat hükümleri doğrultusunda eşcinsel ilişki ve zinadan suçlu bulunanlara recm cezası (taşlanarak idam) uygulanacağının açıklanmasından sonra Sultan'ın fahri doktora unvanıyla ilgili inceleme başlatmıştı.

Bu çerçevede Bolkiah'dan 26 Nisan'da görüş istendiği, Sultan'ın da 6 Mayıs'ta doktorasını iade etme kararı aldığı açıklandı.

Bolkiah'ın doktorasının geri alınması için başlatılan imza kampanyasına 120 binden fazla kişi destek verdi.

Brunei Sultanı, dünya genelindeki tepkiler üzerine bu ay recm cezasına moratoryum getirildiğini açıklamıştı.

- Getty Images
Oxford Üniversitesi, fahri doktora unvanını hemen geri alma hakkının olmadığını açıkladı.

Aralarında İngiliz şarkıcı Elton John ve Amerikalı oyuncu George Clooney'nin de bulunduğu çok sayıda ünlü kararı eleştirmiş, Brunei'ye boykot çağrıları yapılmıştı.

'İade yetmez, üniversitenin unvanı geri alması gerekir'

Liberal Demokrat Parti'den Oxford milletvekili Layla Moran, Oxford Üniversitesi'ne gönderdiği mektupta, Sultan'ın doktorasını iade etmesinin yeterli olmadığını, üniversitenin bu unvanı resmen geri alması gerektiğini savundu.

Moran mektubunda "Oxford Üniversitesi'nin şimdi korkunç insan hakları ihlalleriyle ilişkilendirilmekten kurtulmak için önünde bir fırsat var. Üniversitenin gelecekte buna benzer bir skandalın yaşanmasını önlemek için fahri doktora sistemini gözden geçirmesi gerekiyor" dedi.

Üniversiteden daha önce yapılan açıklamada, "Kimsenin bir kişiye fahri doktora verme hakkı olmadığı gibi, bunu hemen geri alma hakkı da yok" denilmişti.

Brunei'de eşcinsellik yasak. Eşcinsellikten suçlu bulunanlara 10 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

  • Brunei'den geri adım: Eşcinsel ilişki ve zina, recm ile cezalandırılmayacak
  • Brunei'de eşcinsel ilişkiye ve zinaya recm cezası geliyor
  • Brunei: Şeriat hükümlerinin uygulanması caydırma ve önleme amaçlı

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