Red Bull Formulaz’da geri sayım

Red Bull ve Formulaz Derneği’nin birlikte düzenlediği Red Bull Formulaz için son 7 güne girildi. 11. kez genç yaşlı herkesi bir araya getirecek etkinlik için katılımcılar da araçlarında son dokunuşlarını gerçekleştiriyor. 1900’lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için üretilen, daha sonra halkın yoğun kullanımıyla popülerliği artan tahta arabalar, bu yıl da 17 Ağustos’ta Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde en hızlı olabilmek için mücadele edecek.

Marangozlarda günlerce süren hummalı çalışmanın sonunda ortaya çıkan el yapımı tahta araçların en büyük yarışı olarak nitelendirilen Red Bull Formulaz’da Türkiye’nin dört bir yanında gelen katılımcılar eğlenceli anlar yaşayacak. Kendine özgü kuralları ve eğlenceli rotası ile dikkat çeken etkinlik, 1.6 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek.

Yarışa katılan araçların tamamen tahtadan ve el yapımı olması gerekiyor. Araçların boyutları maksimum 170 x 70 santimetre ile sınırlı olacak. Yönlendirme için direksiyonu bulunması gereken araçta dört tekerlek şart. Tekerlek yükseklikleri de 25 santimetreyi aşamıyor. Araçlar yerçekimi ile yokuş aşağı hareket ediyor ve içlerinde motor bulunmuyor. Red Bull Formulaz’ın Karadeniz kültürünü yaşatan bir başka özelliği ise tüm yarışmacıların giymesinin zorunlu olduğu kıl çorap ve kara lastik ayakkabılar.

40 yaş üstü katılımcıların ayrı bir kategoride yarıştığı Red Bull Formulaz, 18 yaşını tamamlamış herkesin katılımına açık. Yaratıcılığına güvenen ve tahta araba sahibi herkes bu heyecanı yaşamak için başvuru yapabiliyor.