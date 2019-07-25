İstanbul’u 6 yıl aradan sonra kanatlar altına almaya hazırlanan Red Bull Uçuş Günü’nü için son 10 gün. Organizasyon, 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00’da Caddebostan Plajı’nda yüzbinlerce izleyiciye görsel bir şölen sunacak. Yaratıcı kostümleri, el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli sahne şovları ile 40 cesur takım, göklerin yeni kahramanı olabilmek için birbiriyle yarışacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ile düzenlenen etkinlik, herkesin katılımına ücretsiz olarak açık olacak.

Tüm dünyada büyük ilgi gören Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00’da 6 yıl aradan sonra İstanbul’u kanatlar altına alacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliği ile düzenlenen etkinlikte, birbirinden yaratıcı el yapımı uçuş aracına sahip 40 cesur takım, uçabildiği kadar uçacak. Yüzbinlerce katılımcının yerinde ücretsiz olarak izleyebileceği Red Bull Uçuş Günü, Caddebostan Plajı’nı rengarenk boyayacak.

Dörder kişilik takımların kendi tasarladıkları birbirinden yaratıcı el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yüksekliğindeki rampadan suya atlayarak uçabildikleri kadar uçmaya çalıştıkları etkinlikte, şampiyonu 8 kişiden oluşan bir jüri belirleyecek. Burcu Esmersoy ve Emre Karayel’in yerinden yapacakları sunumla, büyük bir kalabalığın ücretsiz takip edeceği etkinlikte birinciyi belirleyecek jüride şu isimler yer alıyor: Güzel sunucu Müge Boz, başarılı oyuncu İbrahim Selim, Çukur dizisindeki rolüyle beğeni toplayan İlayda Alişan, profesyonel pilot Yağmur Sarıoğlu, Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ve havacılık dünyasının yakından tanıdığı uçak mühendisi Muhammed Yılmaz ve Red Bull sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı ile Kübra Dağlı.

Son olarak 2013 yılında İstanbul’a uğrayan Red Bull Uçuş Günü, 140 bin kişiyi Caddebostan Sahili’nde buluşturmuş, Angara Bird isimli takım birinciliği 30 metre ile Türkiye rekorunu kırarak elde etmişti. Dünya çapında birçok önemli şehirde yaratıcı, cesur ve eğlenceli uçuş tutkunlarını bir araya getiren Red Bull Uçuş Günü, bu kez 4 Ağustos Pazar günü saat 11.00’da Caddebostan Plajı’nda herkesin ücretsiz katılımına açık olacak.