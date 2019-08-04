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Red Bull Uçuş Günü unutulmaz görsel şölen sundu

Tüm dünyada büyük ilgi gören Red Bull Uçuş Günü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği ile Caddebostan Plajı'nda yaklaşık 200 bin seyirciye muhteşem bir görsel şölen sundu. Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı etkinlikte; yaratıcı kostümler, el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli sahne şovları ile 35 cesur takım kanatlandı. Seyredenlere unutulmaz bir hafta sonu yaşatan Red Bull Uçuş Günü'nde Coffee Lovers takımı birinciliği kazandı

Red Bull Uçuş Günü unutulmaz görsel şölen sundu

Yılın en eğlenceli uçuş etkinliği olan Red Bull Uçuş Günü, İstanbul'u kanatlar altına aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği ile Caddebostan Plajı'nda düzenlenen etkinlikte, birbirinden ünlü isimler sunucu ve jüri olarak yer aldı. Organizasyonda yaratıcı ve eğlenceli el yapımı uçuş aracına sahip 35 cesur takım, yaklaşık 200 bin kişiye festival tadında bir hafta sonu yaşattı.

Dörder kişilik takımların kendi tasarladıkları birbirinden yaratıcı el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yüksekliğindeki rampadan suya atlayarak kanatlandıkları etkinlikte Coffee Lovers takımı birinciliği elde etti.

Kahve ölçeği figürlü uçuş aracı ile en uzak mesafeye kanatlanarak şampiyon olan Coffee Lovers takımının pilotu Çetin Gürer ''Pilotluk eğitimi' ödülünün sahibi oldu. 4. Red Bull Uçuş Günü'nde ikinciliği elde eden Mother Force takımı, Red Bull Air Race'i yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile deneyim yaşama ödülünü, üçüncü olan Vecihi Team takımı ise Avusturya'daki Salzburg Hangar-7'de Flying Bulls ile uçma ödülünü kazandı. 14 metreye giderek en uzun mesafeye uçan Uçan Efeler takımı Dünya Turu özel ödülünün sahibi oldu.

RED BULL AIR RACE UÇAĞI CADDEBOSTAN PLAJI'NDA NEFESLERİ KESTİ

Festival tadında geçen hafta sonunda Red Bull Air Race pilotu Dario Costa da özel akrobasi uçağı ile uçuş tutkunlarına unutulmaz bir şov sergiledi.

Costa'nın bu performansını alandan bir kişi de birebir deneyimleme şansı buldu.

BİRBİRİNDEN YARATICI UÇUŞ ARAÇLARI KANATLANDI

Yüzlerce başvuru arasından seçilen 35 takımın kanatlandığı eğlence ve heyecan dolu 4. Red Bull Uçuş Günü'nde birbirinden yaratıcı uçuş araçları izleyicilere festival tadında bir hafta sonu yaşattı.

Türkiye'nin en eğlenceli uçuş gününün sunuculuğunu ise televizyon dünyasının sevilen isimlerinden Burcu Esmersoy ve Emre Karayel üstlendi. İki sunucuya, Türkiye'nin duayen DJ'lerinden Cem Nadiran nam-ı diğer DJ Funky ''C'', basketbolun efsane sesi Mustafa Özben, ülkemizde gerçekleşen ralli, rüzgâr sörfü, basketbol dünya ve Avrupa şampiyonaları organizasyonlarının sıra dışı sunucusu Selim Yeğin eşlik etti.

Yarışmacıların uçuş araçlarına uyumlu eğlenceli kostümleri ve sahne şovları ile rampadan denize uçtuğu organizasyonun jüri koltuğunda ise; güzel sunucu Müge Boz, başarılı oyuncu İbrahim Selim, Çukur dizisindeki rolüyle beğeni toplayan İlayda Alişan, Türkiye'nin başarılı kadın pilotlarından Yağmur Sarıoğlu, Survivor şampiyonu Ogeday Girişken ve havacılık dünyasının yakından tanıdığı uçak mühendisi ve sosyal medya fenomeni Muhammed Yılmaz, Türk basketbolunun önemli yıldızlarından Sinan Güler, SoloTürk Kurucu Lideri Öğretmen Pilot Murat Keleş ile Dünya ve Avrupa şampiyonu, jimnastiğin genç yeteneği Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı ve Türkiye'nin en yetenekli tekvando temsilcilerinden olan Red Bull sporcusu Kübra Dağlı yer aldı.

AYŞİN AYDOĞDU: "ÇOK GÜZEL OLDU, ÇOK MUTLUYUZ"

Etkinlikte birinci olan Coffee Lovers takımından Ayşin Aydoğdu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Normalde bir espresso makinesinin Türkiye distribütörüyüz. Bu makine Floransa'da el yapımı olarak üretiliyor ve simgesi de aslan. Bu sebeple de bugün aslan kıyafetleri ile buradayız. Ekibimizin adına da bu sebeple Coffee Lovers dedik. 'Make coffee, not war' diye de bir mesajımız var. Uçağımız aslında espresso makinesine takılan bir kahve kaşığı. Üst kısmına 6 metre kanat yaptık. Pilotumuz onun üzerine yatıyor. Ayrıca uçağımızı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri boyadı. Çok güzel oldu, çok mutluyuz."

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