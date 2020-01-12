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Batman’da halk arasında Redline olarak bilinen uyuşturucu şebekesine yapılan operasyonda 18 kişi tutuklandı.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, Batman'ın Şafak Mahallesi'nde halk arasında 'Redline' olarak adlandırılan, Van ilinden temin ettikleri metamfetamin uyuşturucu maddesini torbacılık yöntemi ile satan gruba yönelik yapılan operasyonda 19 kişi yakalandı. Geçen salı günü birçok adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 4 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 28 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 6 av tüfeği fişeği, 2 adet hassas terazi, 1 kilo 518 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 100 gram uyuşturucu kubar esrar maddesi ve 91 gram uyuşturucu eroin maddesi ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 19 kişiden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 18 kişi tutuklandı.

'UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYE DEVAM EDİLECEK'

Batman Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, toplum sağlığını tehdit eden ve gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticareti yaparak geçimini sağlayan zehir tacirlerine yönelik olarak çalışmalar yapıldığı belirtilerek, "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebeple olursa olsun iştirak eden şüpheliler ile İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından durmadan-duraksamadan en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi.