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        Haberler Ekonomi Borsa Reeder halka arz oluyor! Reeder halka arz fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot verir ve katılım endeksine uygun mu? - Borsa Haberleri

        Reeder halka arz oluyor! Reeder halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir?

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Reeder Teknoloji'nin halka arz başvurusunu onayladı. 'REEDR' hisse adıyla "Yıldız Pazar'ında" işlem görecek Reeder Teknoloji talep toplama tarihleri belli oldu. Halka açıklık oranı yüzde 25,26 olarak açıklanan Reeder toplamda 215 milyon adet lot dağıtımı yapılacak. Talep toplama işlemleri öncesinde, Reeder Teknoloji halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı, hisse fiyatı, olası lot dağıtım sayıları yatırımcıların gündemi meşgul etmeye başladı. İşte Reeder halka arz talep toplama tarihleri ve hissenin işlem göreceği tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2023 - 17:21 Güncelleme: 13.09.2023 - 17:21
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        Reeder Teknoloji halka arz oluyor. SPK tarafından yayınlanan takvime göre Reeder halka arzının talep toplama tarihleri netlik kazandı. Reeder Teknoloji halka arzına katılım göstermek isteyen yatırımcılar, hisse fiyatı, talep toplama tarihleri ve aracı kurumları araştırmaya başladı. Peki, "Reeder halka arz ne zaman, hisse fiyatı ne kadar, hangi bankalarda var, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, ne zaman işlem görecek?" İşte Borsa İstanbul halka arz takvimi ile Reeder halka arzı talep toplama tarihleri...

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        REEDER HALKA ARZ OLUYOR!

        Reeder Teknoloji, 780.000.000 TL olan mevcut sermayesini halka arz yoluyla 170.000.000 TL artırarak 950.000.000 TL’ye çıkaracak.

        Şirket, ayrıca halka arz sürecinde mevcut ortaklardan Uygar SARAL’a ait 45.000.000 TL nominal değerli C grubu hamiline yazılı payların satışını da gerçekleştirecek.

        3

        REEDER HALKA ARZ TARİHLERİ

        Reeder'ın halka arzında talep toplama tarihleri belli oldu. Yatırımcılar 13-14-15 Eylül 2023 tarihleri arasında 3 gün süre boyunca talep toplama işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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        REEDER HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

        Reeder halka arzda 1 TL nominal değerli paylar 9,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak olup bireysel yatırımcıya eşit dağıtım yapılacak. Buna göre Reeder’ın halka arz büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL olacakken halka açıklık oranı %25,26 olcak.

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        REEDER HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

        Reeder Teknoloji halka arzında toplamda 215.000.000 TL nominal değerli pay satışı gerçekleşecek. Buna göre; Toplamda 215 milyon adet lot dağıtılacak.

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        REEDER KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Reeder Teknoloji faiz hassasiyeti olanlar için katılım endeksine uygun işlem görmeyecek.

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        KATILIMA GÖRE DÜŞECEK OLAN OLASI LOT MİKTARI

        2.300.000 Katılıma 80 Lot (744 TL)

        2.600.000 Katılıma 71 Lot (661 TL)

        3.000.000 Katılıma 61 Lot (568 TL)

        3.400.000 Katılıma 54 Lot (503 TL)

        3.800.000 Katılıma 49 Lot (456 TL) dağıtabilir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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