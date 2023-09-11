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Reeder, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanarak halka arz oluyor. Hisse kodu ise REEDR olarak açıklanan Reeder Teknoloji halka arz tarihleri açıklandı. Talep toplama işlemleri 3 gün sürecek olan Reeder Teknoloji'nin halka arz açıklık oranı yüzde 25,26. Akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar üretimi yapan şirket 215 milyon adet lot dağıtacak. Yatırımcılar "Reeder halka arz ne zaman, fiyatı ne kadar ve kaç lot verir ve katılım endeksine uygun mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Reeder hisse fiyatı ve halka arz tarihleri...