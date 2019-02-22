Buna göre, şubatta RKGE, bir önceki aya göre 4,2 puan artarak 93,0'de 97,2 seviyesine yükseldi.
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, genel gidişat, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, mevcut toplam sipariş miktarı ve son üç aydaki
toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 96,9 puan
seviyesinde gerçekleşti. Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ile iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyrin azalış
bildirenler lehine döndüğü gözlendi.
Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin güçlenerek devam ettiği, mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıfladığı görüldü.
ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 23,2 SEVİYESİNE GERİLEDİ
Anket sonuçlarına göre gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında ise azalış bekleyenler lehine olan seyrin artış bekleyenler lehine döndüğü gözlendi. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin azalış yönlü beklentilerin zayıflayarak devam ettiği, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği görüldü.
Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan
seyrin zayıflayarak devam ettiği gözlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de zayıfladığı görüldü.
Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 23,2 seviyesinde
gerçekleşti.
İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 9,3'e, aynı kaldığını belirtenlerin oranı ise yüzde 74,1'e yükselirken, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 16,6'ya geriledi.
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