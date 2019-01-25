Buna göre, ocakta RKGE, bir önceki aya göre 1,5 puan artarak 91,5'ten 93,0 seviyesine yükseldi.
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam
istihdam miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut toplam sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut mamul
mal stoku ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 2,3 puan azalarak 95,4 puan
seviyesinde gerçekleşti.
Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ile iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler, ihracat sipariş
miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi.
Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul
mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlenerek devam
etti.
ÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 23,4 SEVİYESİNE GERİLEDİ
Anket sonuçlarına göre gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde azalış bekleyenler lehine olan seyir artış bekleyenler lehine döndü, iç piyasa sipariş miktarında azalış bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir güçlendi.
Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin azalış yönlü beklentiler zayıflayarak devam etti, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin azalış yönlü beklentiler artış bekleyenler lehine
döndü.
Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı, gelecek üç ayda artış olacağını
bekleyenler lehine olan seyir güçlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentileri de güçlendi.
Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 23,4
seviyesinde gerçekleşti.
Ankete katılan iş yerlerinin yüzde 41,6'sı üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını, yüzde 23,2'si talep yetersizliğinin
üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti. Bunları sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar,
işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi.
İŞ KAPSAMINDA GÜNCELLEME YAPILDI
Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış bildirenler lehine olan seyir zayıflayarak devam etti. Avrupa Birliği içindeki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler bir önceki dönem seviyelerinde devam etti. Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalardaki
rekabet gücüne ilişkin artış yönlü değerlendirmeler ise yerini azalış yönlü değerlendirmelere bıraktı.
İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,4'e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 25,5'e yükselirken, aynı
kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 66,1'e geriledi.
Öte yandan TCMB açıklamasında "İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi" ile "İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı" istatistiklerinin iş yeri kapsamının, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından üretilen İmalat Sanayi Üretim Endeksi (SÜE) iş yeri birimlerinden oluştuğu ve SÜE'nin çerçevesine göre güncellendiği belirtildi.
Açıklamada, bu bağlamda, iş yeri kapsamının, ocak ayından itibaren yeni SÜE çerçevesine göre oluşturulduğu ve söz konusu istatistikler yeni kapsam esas alınarak üretilmeye başlandığı ifade edildi.
Daha önce saat 14.30'da açıklanan "İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi" ile "İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı" verileri bundan sonra saat 10.00'da açıklanacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.