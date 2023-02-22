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Reel kesim güveni şubatta yükseldi

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), şubatta bir önceki aya göre 0,7 puan yükselerek 102,4'e çıktı

Reel kesim güveni şubatta yükseldi
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AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1678 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Anket yanıtları 1 Şubat’tan itibaren derlenirken, depremden etkilenen 11 ilde bulunan firmaların ağırlıklı yanıtlanma oranı bir önceki ay yüzde 87,0 iken şubatta yüzde 61,1’e geriledi.

Buna göre, RKGE şubatta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan yükselerek 102,4 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) de 1,0 puan azalarak 102,4 oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine döndü. İhracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre zayıfladı.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre geriledi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi. İhracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ile gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler bir önceki aya göre güçlendi.

ÜFE BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ile son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı.

Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 2,4 puan azalarak yüzde 74,8 seviyesinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 5,9’a gelirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 75,5‘e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 18,6'ya yükseldi.

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