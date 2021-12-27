Reel kesim güveninde düşüş

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Merkez Bankası, aralık ayı İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) verilerini yayımladı.

İmalat sanayinde faaliyet gösteren 1759 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek yapılan değerlendirmeye göre aralık ayında RKGE, bir önceki aya göre 2.3 puan azalarak 106.1 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam, mevcut mamul mal stoku ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi de (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1.9 puan azalarak 110.1 seviyesinde gerçekleşti