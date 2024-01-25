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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Reel kesim güveninde hafif düşüş - İş-Yaşam Haberleri

        Reel kesim güveninde hafif düşüş

        Ocak ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak 102.9 seviyesine düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 10:40 Güncelleme: 25.01.2024 - 10:40
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        Reel kesim güveninde hafif düşüş
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        Merkez Bankası (TCMB) ocak ayına ilişkin reel sektör güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ocak ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0.5 puan azalarak 102.9 seviyesinde gerçekleşti.

        Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise bir önceki aya göre 1.8 puan artarak 100.9 seviyesine çıktı.

        100'ÜN ÜSTÜ İYİMSERLİĞE İŞARET EDİYOR

        Endekste 100'ün altındaki değerlerler anketin kapsadığı reel kesim temsilcilerinin ekonomik faaliyetlere ilişkin güveninin azaldığı kötümser bir görünüme, 100'ün üzerinde olması ise iyimser bir görünüme işaret ediyor.

        Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mamul mal stoku, mevcut toplam sipariş miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı ve sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki toplam istihdam, genel gidişat, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

        TCMB raporuna göre ocak ayında son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre zayıfladığı gözlendi.

        İSTİHDAM ARTIŞINA İLİŞKİN BEKLENTİ ZAYIFLADI

        Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi. Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre zayıfladığı, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise güçlendiği görüldü.

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