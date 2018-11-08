Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB) Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı'na bugün İstanbul'da devam edecek. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TBB Başkanı Hüseyin Aydın ile Türkiye’nin önde gelen banka temsilcileri, bugün İTO Meclis toplantısı öncesinde İstanbul iş dünyası ile bir araya geliyor.

ORTAK AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Toplantı öncesi saat 16.00'da TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TBB Başkanı Hüseyin Aydın ile İTO Başkanı Şekib Avdagiç'in bir basın açıklaması yapması bekleniyor.

BEŞİNCİ TOPLANTI

TBB ile TOBB’un ortak düzenlendiği ve ilkini İstanbul’da, ikincisini 3 Kasım'da Denizli’de yaptıkları diyalog toplantılarının üçüncüsü 4 Kasım'da Konya’da, dördüncüsü 7 Kasım'da İzmir'de gerçekleştirildi. Bugün İstanbul'da yapılacak toplantı diyalog buluşmalarının beşincisi olacak.

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