Türkiye’nin en prestijli finans zirvelerinden biri olan Bonds, Loans & Shukuk Türkiye’nin beşincisi Shangri-La Hotel’de 6-7 Kasım'da gerçekleştirildi. Zirveye yurt içi ve yurt dışından 500’ü aşkın finans kuruluşu, yatırım fonu, hukuk, danışmanlık , özel sektör temsilcileri katıldı. Ciner Grubu temsilcisi olarak zirveye katılan Grup Finans Direktörü Selçuk Yeşiltaş "Gelecek 12 Ayda Sendikasyon Piyasaları Görünümü" konulu panelde Ağustos 2018'de Ciner Grubu’nun gerçekleştirmiş olduğu sendikasyon kredisi ile ilgili deneyimlerini paylaştı.
Yeşiltaş "1 Ağustos'ta Soda Külü şirketlerimiz için yurt dışı kaynaklı 7 yıl vadeli 1 milyar 660 milyon dolar büyüklüğünde uluslar arası sendikasyon kredisi sağladık. Bu kredi işlemi Ciner Grubu'nun yüzde 100 iştiraki olan WE Soda Limited altında gerçekleşmiş olup sağlanan finansman grubun ihtiyaçlarına yönelik kullanılmak üzere Türkiye’ye gönderildi" dedi.
'DÜNYANIN EN BÜYÜK SODA KÜLÜ ÜRETİCİSİ CİNER'
Ciner Grubu'nun dünyanın en büyük soda külü üreticisi konumunda olduğunun altını çizen Yeşiltaş, grubun 7 milyon ton kurulu üretim kapasitesi ile Çin hariç yaklaşık yüzde 21 pazar payına sahip olduğuna dikkat çekti. "Şirketlerimiz küresel ölçekte en düşük maliyet yapısı ile çalışmakta" diyen Yeşiltaş sözlerine şöyle devam etti: "Sahip olduğumuz üretim teknolojisi ile soda külünü doğal yollarla trona madeninden üretiyoruz. 3 adet üretim tesisimizin ikisi Türkiye’de Ankara Beypazarı ve Kahramankazan’da ABD’de ise Wyoming’de yer alıyor. Soda Külü tüm dünya genelinde en fazla ticareti yapılan onuncu emtia. Bu nedenle çok katma değerli ve ihracat potansiyeli yüksek bir ürün. Türkiye’de Eti ve Kazan tesislerimizdeki üretimin yüzde 80’inden fazlasını ihraç ediyoruz; halihazırdaki kapasite ile yıllık 800-900 milyon dolarlık bir ihracat ve ileriki yıllarda 1 milyar doları aşabilecek bir ihracat potansiyeli bulunuyor. Neredeyse hiç ithal girdi kullanılmadan üretilen bu ürünün yarattığı döviz potansiyeli düşünüldüğünde böyle bir sendikasyon kredisini sağlamak da nispeten kolaylaşmakta."
'2 YILDA 2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM TAMAMLANDI'
Ciner Grubu'nun geçtiğimiz 2 yıl içerisine 2 milyar dolarlık yatırım tamamladığını vurgulayan Yeşiltaş. sözlerine şöyle devam etti: "Son 20 yıldır birçok ECA ve uluslararası finans kuruluşlarıyla direk kontak halindeyiz. Bu durum, yatırımlarımızın finansmanında ve/veya işletme sermayesi ihtiyaçlarımızda bize büyük esneklik ve maliyet avantajı sağlamakta. Öte yandan ihracata dayalı bir işimiz olduğundan maliyet yönetimi için Exim kredileri ve sigorta kapsamındaki ticaret finansmanı araçları ucuz finansman sağlamada yardımcı olmakta.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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