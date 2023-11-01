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        Haberler Ekonomi Para Reeskont faizleri artırıldı - Para Haberleri

        Reeskont faizleri artırıldı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto ve avans faiz oranlarını 5 puan yükseltti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2023 - 08:07 Güncelleme: 01.11.2023 - 08:07
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        Reeskont faizleri artırıldı
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        TCMB'nin reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto ve faiz oranlarına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 35.75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 36.75 olarak tespit edildi.

        28 Eylül'den bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 30.75, avans işlemlerinde oran ise yüzde 31.75 olarak uygulanıyordu.

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