Merkez Bankası reeskont faiz oranlarını yükseltti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto ve avans faiz oranlarını 5 puan yükseltti
TCMB'nin reeskont işlemlerine uygulanacak iskonto ve faiz oranlarına ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tebliğe göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30.75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 31.75 olarak tespit edildi.
1 Eylül'den bu yana reeskont işlemlerinde oran yüzde 25.75, avans işlemlerinde oran ise yüzde 26.75 olarak uygulanıyordu.