Reeskont kredilerinde faiz düşürüldü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetini yüzde 35'ten yüzde 29.93'e düşürdü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 250 baz puan düşürmesinin ardından reeskont kredilerinde de faizi düşürdü.
TCMB açıklamasında, ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetinin düşürüldüğü bildirildi.
İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi iskonto oranı hesaplamasında değişiklik yapılarak hesaplamada politika faizinin belirli bir oranının esas alınmasının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, bu çerçevede güncel reeskont kredisi toplam faiz maliyetinin yüzde 29.93 olarak uygulanacağı aktarıldı.
Daha önce bu oran yüzde 35 seviyesindeydi.