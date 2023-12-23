Reeskont ve avans işlemlerinde yeni faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44,25 olarak tespit edildi

Anadolu Ajansı Giriş: 23.12.2023 - 11:36 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:36 facebook

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