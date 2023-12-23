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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Reeskont ve avans işlemlerinde yeni faiz oranı - İş-Yaşam Haberleri

        Reeskont ve avans işlemlerinde yeni faiz oranı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB), vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44,25 olarak tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 11:36 Güncelleme: 23.12.2023 - 11:36
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        Reeskont ve avans işlemlerinde yeni faiz oranı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

        Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43,25 oldu.

        Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44,25 olarak tespit edildi.

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