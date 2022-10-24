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Son dakika: Asgari ücrete 'refah payı' eklenecek! Refah payı ne demek?

Asgari ücret gelişmeleri yakından takip ediliyor. Gelen son dakika haberine göre asgari ücret zammına ilişkin önemli açıklama yapıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, enflasyon farkının yanında asgari ücrete refah payının da ekleneceğini duyurdu.

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  • Refah payı ne demek? Refah payı ne kadar, nasıl hesaplanır? 2023 Asgari ücret refah payı ne kadar olacak?

    Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte asgari ücrete yapılacak zam haberlerine ilişkin merak edilenler gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca vatandaş "2023 asgari ücret ne kadar olacak?" sorusuna kilitlenmişken asgari ücrete ilişkin yeni bir detay daha ortaya çıktı. Yeni yıl için belirlenecek asgari ücret tutarında refah payı detayı dikkat çekti. Peki, Refah payı ne demek? Refah payı ne kadar, nasıl hesaplanır? İşte refah payı hesaplama
  • Refah payı ne demek? Refah payı ne kadar, nasıl hesaplanır? 2023 Asgari ücret refah payı ne kadar olacak?

    ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA REFAH PAYI DETAYI

    Asgari Ücret Bütçe Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanması öngörülüyor. Ocak ayında belirlenmesi beklenen asgari ücret tutarının hesaplanmasına ilişkin hükümet kanadından açıklama geldi.

    Hükümetin önceliklerinden birisinin vatandaşın enflasyonun altında ezilmesini önlemek olduğunu vurgulayan Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu toplantılarında bu konuyla ilgili alınan tedbirlere dikkat çektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

    “Geçtiğimiz sene biliyorsunuz asgari ücret 1 yıl içerisinde iki kez yükseltildi. Şimdi de yılsonu itibariyle bir miktar refah payını da koyarak herkesin tatmin olacağı, iyi oldu diyebileceği bir asgari ücret gündeme gelecektir. İnşallah asgari ücretli, emekli ve memur maaşlarındaki artışlarla da vatandaşlarımız rahat bir nefes alacaktır."

    Asgari ücret zam çalışmalarına ilişkin bilgi veren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Burada yapılacak şey, fiyat artışlarının karşısında vatandaşımızın alım gücünü arttıracak tedbirlerin ortaya konulmasıdır, klasik bir klişedir, ama onu yapıyoruz" dedi.
  • Refah payı ne demek? Refah payı ne kadar, nasıl hesaplanır? 2023 Asgari ücret refah payı ne kadar olacak?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'telafi sözümüzü yerine getireceğiz' demişti. Yeni yılda yapılacak olan asgari ücretin enflasyon oranı ile doğru orantılı olması beklenirken, bir de 'refah payı' eklendi. 2023 asgari ücret zammına refah payı eklenmesi durumunda vatandaşlar, kur, fiyat vb. dalgalanmalardan korunmuş olacak.
  • Refah payı ne demek? Refah payı ne kadar, nasıl hesaplanır? 2023 Asgari ücret refah payı ne kadar olacak?

    REFAH PAYI NEDİR, NE DEMEK?

    Refah Payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen miktardır. Yine çok kullanılan "seyyanen" ise eşit bir biçimde anlamına gelmektedir.

    Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb. gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.
  • Refah payı ne demek? Refah payı ne kadar, nasıl hesaplanır? 2023 Asgari ücret refah payı ne kadar olacak?

    REFAH PAYI NASIL HESAPLANIR?

    Refah payı, çalışanların aldıkları maaşlarından enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen tutardır. Memur, emekli ve işçi, refah payı ile olası kur ve fiyat vb. durumlardan korunur.
  • Refah payı ne demek? Refah payı ne kadar, nasıl hesaplanır? 2023 Asgari ücret refah payı ne kadar olacak?

    2023 ASGARİ ÜCRET REFAH PAYI NE KADAR OLACAK?

    Tüm çalışanlara refah payı adı altında yeni yılda iyileştirme yapılması gündemde. Asgari ücrete yapılacak enflasyon oranına ek olarak refah payı da eklenecek.

    Bugün asgari ücret 5 bin 500 TL. Asgari ücretin net 7 bin 500 TL olması için yüzde 36.5 artması gerekiyor. Bu orana refah payı da eklenmesi durumunda 5 puan iyileştirme söz konusu olacak.

    Asgari ücret 2021 yılında brüt 3577 TL, net 2826 TL olarak uygulandı.

    2022 yılında tüm çalışanların asgari ücrete kadar olan kazançları vergi dışı bırakıldı. Bu düzenlemeyle birlikte net asgari ücret yüzde 50.5 oranında artırılarak 4253,40 TL’ye, brüt asgari ücret de yüzde 39.9 artışla 5.004 TL’ye yükseltildi.
  • Refah payı ne demek? Refah payı ne kadar, nasıl hesaplanır? 2023 Asgari ücret refah payı ne kadar olacak?

    TÜFE’nin aralık ayında yüzde 13.58, ocakta yüzde 11.10 oranında artmasıyla ocak ayından ocak ayına yıllıklandırılmış enflasyon yüzde 48.69’a çıkması üzerine şubat ayında asgari ücrete ara zam tartışması başladı.

    Bunun üzerine, 2016 yılından itibaren yılda bir kez belirlenen asgari ücret 2022 yılında yeniden yılda 2 kez belirlendi.

    Temmuz ayına gelindiğinde 6 aylık enflasyon yüzde 42.65 olarak gerçekleşti. Asgari ücret ise 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yüzde 29.31 oranında artırılarak brüt 6471 TL, net 5500 TL oldu.

    Hükümet o tarihte yapılan bu artışı, geçen yılın asgari ücretine göre kümülatif olarak net yüzde 94,60, brüt yüzde 80.9 artış olarak değerlendirdi.

    2023 yılında uygulanacak asgari ücreti tespit çalışmaları aralık ayında başlayacak. Tespit komisyonu, 5 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak kasım ayı enflasyon rakamı üzerinden yeni asgari ücreti belirleyecek. 2023 seçim yılı olduğu için enflasyonun üzerine en az 3- 5 puan reel artış yapılır.
  • Refah payı ne demek? Refah payı ne kadar, nasıl hesaplanır? 2023 Asgari ücret refah payı ne kadar olacak?

    Yıllık TÜFE eylül ayında yüzde 83.45 olarak gerçekleşti. Ekim ve kasım aylarında aylık enflasyon yüzde 2 olursa kasımda yıllık enflasyon yüzde 80.0,

    Ekim ve kasım aylarında aylık enflasyon yüzde 3 olursa kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 83.6,

    Ekim ve kasım aylarında aylık enflasyon yüzde 4 olursa kasımda yıllık enflasyon yüzde 87.2 olacak.

    Net asgari ücret geçen yılın tamamında aynı olurken bu yılın ilk 6 ayında 4253 TL, ikinci 6 ayında 5500 TL olarak uygulandı. Bu durumda aylık ortalama net asgari ücret 4.876.5 TL oldu. Karşılaştırmayı bu rakam üzerinden yaparsak net asgari ücret geçen yıla göre yüzde 72.55 oranında artmış bulunuyor.

    Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 80 – 87 civarında olursa buradan 8 – 13 puanlık bir fark ortaya çıkacak.

    Baz etkisinden dolayı yılın ikinci yarısındaki enflasyon ise yüzde 11 – 16 arasında gerçekleşecek.

    Normalde 3 – 5 puan olması gereken refah payının, seçim yılı dolayısıyla bu yıl daha fazla olması kaçınılmaz. Bu durumda ise asgari ücretin en az yüzde 20 – 25 oranında artması beklenebilir.

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