Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Nebati'den refah payı açıklaması! Emeklilere refah payı verilecek mi?

Emeklilere refah payı düzenlemesi, son dakika açıklamalarının ardından gündeme geldi. Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7500 lira emekli maaşı üzerinde maaş alan vatandaşları sevindirecek haberi çalışma bittikten sonra paylaşacaklarının müjdesini verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. İşte Emeklilere refah payı verilecek mi, ne kadar? sorusunun yanıtına ilişkin merak edilen detaylar...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Refah payı ne kadar olacak? Emeklilere refah payı verilecek mi? Bakan Nebati'den refah payı açıklaması!

    Emeklilere refah payı, emekli maaşlarına yapılan 2 bin TL'lik zammın ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşı ara zammına ilişkin seçim sonrasında güzel bir haber vereceklerini ifade etti. Erdoğan daha önce memur ve emeklilerin enflasyonun üzerinde artışla refah payı almalarını sağlayacaklarını açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emeklilere refah payı düzenlemesi üzerinde çalıştıklarını açıklarken binlerce SSK, BAĞKUR, Emekli sandığı emeklisinin gözü "Emeklilere refah payı verilecek mi, refah payı ne kadar olacak?" sorusuna çevrildi. İşte 2023 emeklilere refah payında son durum...
  • Refah payı ne kadar olacak? Emeklilere refah payı verilecek mi? Bakan Nebati'den refah payı açıklaması!

    REFAH PAYI NEDİR, NE DEMEK?

    Refah Payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen miktardır. Yine çok kullanılan "Seyyanen" ise eşit bir biçimde anlamına gelmektedir.

    Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.
  • Refah payı ne kadar olacak? Emeklilere refah payı verilecek mi? Bakan Nebati'den refah payı açıklaması!

    EMEKLİLER REFAH PAYI ALACAK MI?

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "EYT taleplerini karşıladık, en düşük emekli maaşını yükselttik. Ayrıca, 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verecek bir düzenleme üzerinde de çalışıyoruz." ifadelerini kaydetti.
  • Refah payı ne kadar olacak? Emeklilere refah payı verilecek mi? Bakan Nebati'den refah payı açıklaması!

    BAKAN BİLGİN'DEN REFAH PAYI AÇIKLAMASI!

    Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6 milyon emekliyi yakından ilgilendiren düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında bahsetti. Emeklilerle ilgili çalışmaları benden istedi." ifadelerini kullandı. 
  • Refah payı ne kadar olacak? Emeklilere refah payı verilecek mi? Bakan Nebati'den refah payı açıklaması!

    "TEMMUZ'DA HEPSİNİ KAPSAYAN DÜZENLEMELER YAPACAĞIZ"

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "6 ayda bir çalışanlarımızın, özellikle kamu çalışanları, emekliler de onların içinde, maaşlarıyla ilgili düzenleme yapıyoruz. Temmuz'da hepsini kapsayan düzenlemeler yapacağız." dedi.
  • Refah payı ne kadar olacak? Emeklilere refah payı verilecek mi? Bakan Nebati'den refah payı açıklaması!

    "7 BİN 500 TL ÜZERİNDEN MAAŞ ALAN EMEKLİLERE REFAH PAYI MÜJDESİ"

    Emeklilere refah payı verileceğinin altını çizen Bakan Bilgin; "Aşağıdakileri yukarıya, yukarıdakileri biraz daha yukarıya taşıyacağız. Temmuz'da yasal olarak yapıyoruz. Refah payını bu defa farklılaştırarak 7 bin 500 liranın üzerinde olanların da maaşlarını farklılaştıracak şekilde düzenliyoruz. Yaklaşık 7 bin 500 lira alanların sayısı 9 milyon. Toplamda 15 milyon emeklimiz var. 7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emeklilere refah payı verilecek." ifadelerini kullandı.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.