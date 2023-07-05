Milyonlarca emekli ve memurun gözü 6 aylık enflasyon oranlarına çevrildi. Bu bağlamda emekli ve memur maaşlarına refah payının dahil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Emekli maaşlarına yapılacak olan zam ile birlikte refah payıyla yükseltilmesi öngörülüyor. Peki, "Refah payı nedir, ne demek? Refah payı ne kadar, nasıl hesaplanır?" İşte refah payı hakkında tüm detaylar...