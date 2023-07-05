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Refah payı nedir? Refah payı nasıl hesaplanır?

Temmuz ayının gelişiyle birlikte emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam geleceği kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Emekli ve memur maaşlarına bilindiği gibi 6 aylık enflasyon farkı ölçüsünde zam yapılmaktadır. Enflasyon farkı ile maaşlara refah payının dahil edilip edilmeyeceği ise emekli ve memurlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda, "Refah payı nedir, ne demek? Refah nasıl hesaplanır?" gibi sorular ön plana çıktı. İşte refah payı ile alakalı merak edilen soruların yanıtı...

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  • Refah payı nedir, ne demek? Refah payı ne kadar, kaç TL olacak ve nasıl hesaplanır?

    Milyonlarca emekli ve memurun gözü 6 aylık enflasyon oranlarına çevrildi. Bu bağlamda emekli ve memur maaşlarına refah payının dahil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Emekli maaşlarına yapılacak olan zam ile birlikte refah payıyla yükseltilmesi öngörülüyor. Peki, "Refah payı nedir, ne demek? Refah payı ne kadar, nasıl hesaplanır?" İşte refah payı hakkında tüm detaylar...
  • Refah payı nedir, ne demek? Refah payı ne kadar, kaç TL olacak ve nasıl hesaplanır?

    REFAH PAYI NEDİR, NE DEMEK?

    Refah Payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, yapılan artıştan hesaplanarak ödenen miktardır. Yine çok kullanılan "Seyyanen" ise eşit bir biçimde anlamına gelmektedir.

     
  • Refah payı nedir, ne demek? Refah payı ne kadar, kaç TL olacak ve nasıl hesaplanır?

    REFAH PAYI NASIL HESAPLANIR?

    Refah payı, memur, işçi ve emekliler aldıkları maaşlarının enflasyon oranı düşüldükten sonra, hesaplanarak ödenen miktardır.

    Refah payının memur, işçi ve emekli ile birlikte asgari ücret çalışanlarına uygulanması bekleniyor.

     
  • Refah payı nedir, ne demek? Refah payı ne kadar, kaç TL olacak ve nasıl hesaplanır?

    Refah payı, çalışanların enflasyon oranında zam almalarına rağmen olası kur, fiyat vb gibi dalgalanmalardan korunup, mağdur olmamaları için hayata geçirilmiş bir uygulamadır.
  • Refah payı nedir, ne demek? Refah payı ne kadar, kaç TL olacak ve nasıl hesaplanır?

    6 ENFLASYON FARKI NE KADAR?

    Ocak-Haziran ayları arasındaki enflasyon rakamlarını kapsayan 6 aylık enflasyon farkı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

     
  • Refah payı nedir, ne demek? Refah payı ne kadar, kaç TL olacak ve nasıl hesaplanır?

    6 ENFLASYON FARKI AÇIKLANDI MI?

    Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK tarafından açıklanacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı oranı belli olacak.

     
  • Refah payı nedir, ne demek? Refah payı ne kadar, kaç TL olacak ve nasıl hesaplanır?

    5 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

    Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5 aylık emekli ve memur zam oranı belli oldu. Kesin oran, Temmuz ayı başında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile netleşecek.

    Buna göre:

     

    * 5 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,26

    * 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,26

    * Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

    * Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

    * 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26

    * 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26

     
  • Refah payı nedir, ne demek? Refah payı ne kadar, kaç TL olacak ve nasıl hesaplanır?

    TEMMUZ EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli ve memur zammında belirleyici olacak olan 6 aylık enflasyon farkı belirlenmiş olacak. Açıklanacak rakamlara refah payının da eklenmesi bekleniyor.

     

 

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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