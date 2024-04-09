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        Haberler BBC Dünya Refah saldırısı için tarihin belirlendiğini söyleyen Netanyahu'ya tepkiler

        Refah saldırısı için tarihin belirlendiğini söyleyen Netanyahu'ya tepkiler

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin Refah kentine yapılması planlanan saldırı için tarihin belirlendiğini söyledi, ancak bu tarihi paylaşmadı. Peki dünya liderleri ne dedi?

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 09.04.2024 - 13:18 Güncelleme: 09.04.2024 - 13:18
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        Refah saldırısı için tarihin belirlendiğini söyleyen Netanyahu'ya tepkiler
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        Refah

        Getty Images

        İsrail'in saldırı düzenlemeyi planladığı Refah'ta 1,5 milyondan fazla kişi barınıyor

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin Refah kentine yapılması planlanan saldırı için tarihin belirlendiğini söyledi, ancak bu tarihi paylaşmadı.

        İsrail hükümeti bir süredir 1,5 milyondan fazla Filistinlinin barındığı Refah'a yönelik askeri operasyon sinyali veriyordu.

        Netanyahu, planlanan saldırının "terörist taburlarının ortadan kaldırılması" için gerekli olduğunu söyledi.

        Ancak Netanyahu'nun sözleri tepkilere yol açtı.

        Dünya liderleri haftalardır İsrail'e, Refah'a saldırmaması için baskı yapıyor.

        Mısır, Fransa ve Ürdün liderleri Salı günü yaptıkları ortak açıklamada saldırının "tehlikeli sonuçları" olacağı ve "bölgedeki gerginliği tırmandıracağı" konusunda İsrail'i uyardılar.

        Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Fransız Le Monde gazetesine yazdıkları mektupta, "Gazze'deki savaş ve yol açtığı korkunç insani acılar artık sona ermeli" diyerek Gazze'ye yönelik yardımların "büyük ölçüde arttırılması" çağrısında bulundu.

        Üç lider ayrıca, derhal ateşkes yapılması ve Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararının "daha fazla gecikme olmaksızın tam olarak uygulanması" gerektiğini söyledi.

        ABD de çok sayıda kişinin barındığı Refah'a yönelik saldırıya karşı çıkıyor.

        Ateşkes müzakereleri ne aşamada?

        Hamas ile İsrail arasında müzakereler de geçtiğimiz günlerde Mısır'da devam etti.

        Pazartesi günü yaptığı açıklamada Netanyahu, "Bugün Kahire'deki görüşmelerle ilgili ayrıntılı bir rapor aldım, başta tüm rehinelerimizin serbest bırakılması ve Hamas'a karşı tam bir zafer elde edilmesi olmak üzere hedeflerimize ulaşmak için sürekli çalışıyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

        "Bu zafer için Refah'a girilmesi ve oradaki terörist taburların ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu gerçekleşecek. Bir tarih var."

        Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, savaşın üzerinden 6 ay geçmişken rehineler konusunda bir anlaşma için doğru zaman olduğunu söyledi.

        Üst düzey bir Hamas yetkilisi ise Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada İsrail'in önerilerinin taleplerini karşılamadığını, ancak yine de inceleneceğini söyledi.

        İsminin açıklanmasını istemeyen Hamas yetkilisi, "İşgalcinin [İsrail'in] tutumunda bir değişiklik yok ve bu nedenle Kahire görüşmelerinde yeni bir şey de yok. Henüz ilerleme yok" ifadelerini kullandı.

        İsrail, Pazartesi günü "Gazze'ye toplam 419 kamyonla rekor düzeyde yardım" yapıldığını duyurdu.

        İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, Gazze'nin kuzeyinde mahsur kalan 300 bin kişinin Ocak ayından bu yana günde ortalama 245 kaloriyle yaşadığını bildirirken, Gazze'nin kıtlığın eşiğinde olduğu söyleniyor.

        İsrail, yardımların Gazze'ye girişini ya da dağıtımını engellediği yönündeki iddiaları reddediyor ve sahadaki BM kuruluşlarını içeri girmesine izin verilen yardımları ihtiyacı olan insanlara ulaştıramamakla suçluyor.

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