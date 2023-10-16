Refah Sınır Kapısı yeniden açılıyor mu? Reuters'tan yapılan açıklamada ABD-İsrail ve Mısır'ın Refah Sınır Kapısı'nın açılmasında anlaştığını yazsa da taraflardan yalanlamalar peş peşe geldi. Peki Refah Sınır Kapısı'nda son durum ne?

Reuters, ABD-İsrail-Mısır Refah Sınır Kapısı'nın açılmasında anlaştığını ve Gazze'nin güneyinde ateşkes sağlandığını aktarsa da taraflardan peş peşe ret açıklamaları geldi.

Hamas "Ateşkese ilişkin bilgimiz yok" açıklamasında bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu "Gazze'de şu anda ateşkese varılmadı" dedi.

DIŞ DÜNYAYA AÇILAN KAPI Peki Refah Sınır Kapısı'nda son durum ne? Gazze Şeridi'ndeki 2,3 milyon Filistinlinin çoğu için Refah Sınır Kapısı, onların tek potansiyel çıkışını ve bölgenin dış dünyaya açılan tek noktasını temsil ediyor. Mısır, İsrail'le 2007'de yapılan bir anlaşma uyarınca geçişi kontrol ediyor ancak Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'ye gelen malzeme için İsrail'in onayı gerekiyor. REKLAM

MISIR KISITLIYOR Mısır, Refah kapısının açılmasını sıkı bir şekilde kısıtlıyor ve İsrail'in 2021, 2014 ve 2008'de Gazze'ye yönelik önceki bombardımanlarında da kapıyı kapalı tutmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Pazar günü yaptığı açıklamada, bazı yabancı pasaport sahiplerinin yardıma ve tahliyesine izin vermek için kapının yeniden açılacağını söyledi. Ancak bu yönde taraflardan olumsuz açıklamalar da peş peşe geldi.

SINIR KAPISINDA ENDİŞELİ BEKLEYİŞ İsrail ise hava harekatı öncesinde sık sık Filistinlilerin Refah Sınır Kapısı'na doğru gitmesini söylüyor. Mısırlı yetkililer ise sürecin 2 milyondan fazla kişinin kalıcı olarak yerleştirilmesi anlamına gelebileceğinden korktukları için Filistinlilerin kuzey Sina'ya kaçmasına izin vermek istemediklerini belirttiler. Şu anda ise Rehaf Sınır Kapısı'nda bekleyiş hakim. Yabancı pasaporta sahip Filistinliler dahil olmak üzere bölgeden çıkışa Blinken'ın açıkmalarına rağmen izin verilmiyor. Gazze'nin kuzeyinden güneyine geçişler ile birlikte Refah Sınır Kapısı'nın kalabalığı ise her geçen gün artıyor.