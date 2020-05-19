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Bu yolculuk esnasında; hem her bir şehrin görülmesi gereken yerlerini öğrenecek, çarşılarını gezip, oraya ait meşhur zanaatlarını, el sanatlarını keşfedeceksiniz hem de o şehirlere ait efsane lezzetleri! Üstelik bu lezzetlerin nasıl yapıldıklarına tanık olacaksınız.

İçinde bulunduğumuz dönemi atlatır atlatmaz ilk fırsatta gitme planları yapacağınız duraklardan Diyarbakır, İzmir, Antakya, Nevşehir, Edirne ve Kars memleketimizin her bir köşesi gibi kendi içinde birer hazine barındırıyor.

Memleketimizin efsane lezzetlerini kaçırmamak için haydi ekran başına!

Refika’yla Memleketin Hazineleri Pazar günü saat 13.00’te Show TV’de başlıyor!

İşte Refika’yla Memleketin Hazineleri’nin Tanıtımı: