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        Reflü nedir? Hangi yiyecekleri tüketmemek gerekir?

        Günlük rutininizde sıklıkla tükettiğiniz yiyecek ve içecekler reflünüzü tetikliyorsa bazı alışkanlıklarınızdan vazgeçmeniz gerekir. Reflünüz varsa uzak durmanız gereken gıdaları sizler için derledik. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2024 - 09:30 Güncelleme: 17.11.2024 - 09:30
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        1

        Reflü, toplumda oldukça yaygın olan bir sindirim sistemi hastalığıdır. Dünya genelinde tüm yaş gruplarında görülebilirken, yaşlılarda daha sık görülür. Özellikle dikkat edilmesi gereken yiyecekler vardır.

        2

        REFLÜ NEDİR?

        Reflü, mide asidinin mideden yemek borusuna (özefagusa) geri gelerek midede yanma hissi oluşturmasıdır. Hastalar göğüs kafesinin arkasında yanma (heartburn) yanı sıra yemek borusunun arkasındaki yanma ve ağza gıdaların ve acı suyun gelmesi gibi şikayetler yaşarlar.

        3

        REFLÜNÜZÜ TETİKLEYECEK YİYECEK VE İÇECEKLER NELERDİR?

        TURUNÇGİLLER

        Portakal, mandalina, greyfurt, limon, üzüm, karpuz, kavun, yaban mersini, çilek, kızılcık, çekirdekli kara üzüm antioksidan açısından oldukça zengin olmalarına rağmen reflüde dikkatli tüketilmeli. Bu nedenle deneyerek sorun yaratan besinleri diyetinizden çıkarın.

        4

        KAFEİN

        Kahve, çay, tatlandırılmış gazlı içecekler, buzlu çay gibi kafein içeren içecekler çoğu reflü hastasının yakından bildiği gibi reflüyü çok hızlı şekilde tetiklerler. Kahve severlerin sabah kahvesi sonrasında gün sonunda kahve ve kafein içeren diğer içecekleri tüketmemeleri gerekir.

        5

        GAZLI İÇECEKLER

        Gazlı içecekler yemekle birlikte tüketildiğinde zaten artmış olan mide içi basıncını, içerdikleri basınçlı gazın midede serbest hale dönüşmesi ile çok daha fazla arttırırlar. Artmış olan bu basınç ise mide içeriğinin yemek borusuna kaçışını çok kolaylaştırır.

        6

        DOMATES

        Likopen içermesi nedeni ile özellikle son yıllarda çok sağlıklı bir sebze olarak nitelendirilen domates asidik yapıda olduğundan özellikle yatkınlığı olan kişilerde reflüye neden olabilir. Aç karnına tüketilmesi reflüyü daha da artıracaktır. Pişmiş domatesin böyle bir etkisi yoktur.

        7

        ACI BİBER VE BAHARAT

        Acı yeşil biber, kırmızı biber ve karabiber içeren gıdalar reflünün en büyük tetikleyicilerindendir. Baharatlar aşırı tüketildiklerinde reflüsü olmayan kişilerde dahi midenin savunma mekanizması olan alkali örtüye zarar verebilirler. Reflü hastalığı olan kişilerde ise asit salınımını artırarak göğüste yanmayı tetiklerler. Bu nedenle çoğu kez yanma hem mide hem de göğüste algılanabilir.

        8

        NANE

        Çoğu kez mide barsak hastalıklarında rahatlama ve tedavi amaçlı kullanılan nane aslında bir reflü tetikleyicidir. Yemek borusu ve mide arasındaki kapak düzeneğinde gevşemeye yol açtığından mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçışını artırır ve reflüyü başlatır. Özellikle mide içi basıncının arttığı yemek sonrası dönemde tüketilmemelidir.

        9

        ÇİKOLATA

        Çikolata iki nedenle reflüye yol açar. Birincisi özellikle de aç karnına ve çok miktarda tüketildiğinde yemek borusu ve mide arasındaki kapak düzeneğini gevşetmesi, ikincisi ise kendisi tek başına reflü nedeni olan bol kafein içermesidir.

        10

        GÜN İÇİNDE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

        - Mideyi fazla şişirmemek için sıvı alımını ana öğünler yerine ara öğünlere kaydırın ve yudum yudum için.

        - Yemekten sonra 45 dakika dik pozisyonda oturun.

        - Reflüyü tetiklememek için yemekten sonra en az 1-2 saat uzanmayın, yatağınızın baş kısmını 15 cm yükseltin.

        - Az ve sık beslenin, bir lokmayı en az 10 kere çiğneyin.

        - Sıkı kemerler ve dar giysiler reflü şikayetlerinizi arttırır.

        - Süt çok fazla gaz yapıyorsa onun yerine laktozsuz süt, ayran veya kefir tercih edebilirsiniz.

        - Reflü teşhisi konan kişilerin sakız çiğnemeden de kaçınmaları gerekir. Çünkü sakız çiğneyince yutulan hava miktarı artıyor ve buna bağlı olarak gaz oluşuyor. Bu da reflüde artışa yol açıyor.

        11

        REFLÜYE İYİ GELEN BESİNLER

        BALIK

        Kırmızı etlere göre daha az yağlıdır ve sindirimi kolaydır. Omega-3 yağ asitleri içerir, anti- inflamatuar etki gösterir ve reflü semptomlarını iyileştirebilir.

        12

        MUZ

        Yüksek miktarda posa içerir ve sindirimi yavaşlatarak reflü semptomlarını iyileştirebilir. Ek olarak midede asidi nötralize eden doğal antiasit özelliklere sahiptir ve ilgili özelliğiyle de reflüyü azaltmada rol alabilir.

        13

        FINDIK

        Yüksek miktarda lif içerir ve sindirimi yavaşlatarak asit reflüsünü azaltmaya yardımcı olabilir. Midede asidi nötralize eden doğal antiasit özelliklere sahiptir ve reflü semptomlarına iyi gelebilir.

        14

        HAŞLANMIŞ PATATES

        Patatesler, yüksek miktarda lif içerir. Midedeki asidi nötralize eden doğal antiasit özelliklere sahiptir ve belirtilen özellikleriyle reflü semptomlarını iyileştirebilir. Haşlanmış patatesler, yağsız ve baharatsız şekilde pişirildiğinde fayda görülebilir. Patateslerin yağlı yiyeceklerle birlikte tüketilmesi, reflü semptomlarını artırabilir.

        15

        YULAF

        Lif bakımından zengin bir tahıl olup, mideyi dolgun tutar ve sindirimi yavaşlatarak reflüyü önleyebilir. Doymuş olmayan yağlar ve protein bakımından da zengindir, dolayısıyla mideyi rahatsız edebilecek yağlı yiyeceklerden kaçınmak isteyenler için iyi bir seçenektir.

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