GÜN İÇİNDE DİKKAT ETMENİZ GEREKENLER

- Mideyi fazla şişirmemek için sıvı alımını ana öğünler yerine ara öğünlere kaydırın ve yudum yudum için.

- Yemekten sonra 45 dakika dik pozisyonda oturun.

- Reflüyü tetiklememek için yemekten sonra en az 1-2 saat uzanmayın, yatağınızın baş kısmını 15 cm yükseltin.

- Az ve sık beslenin, bir lokmayı en az 10 kere çiğneyin.

- Sıkı kemerler ve dar giysiler reflü şikayetlerinizi arttırır.

- Süt çok fazla gaz yapıyorsa onun yerine laktozsuz süt, ayran veya kefir tercih edebilirsiniz.

- Reflü teşhisi konan kişilerin sakız çiğnemeden de kaçınmaları gerekir. Çünkü sakız çiğneyince yutulan hava miktarı artıyor ve buna bağlı olarak gaz oluşuyor. Bu da reflüde artışa yol açıyor.