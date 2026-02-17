Canlı
        Refüje çarptılar! Acı kazada motosikletteki çift hayatını kaybetti!

        Refüje çarptılar! Acı kazada motosikletteki çift hayatını kaybetti!

        Bursa'da çok acı bir kaza meydana geldi. Olayda Murat Çağlayan idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada Çağlayan ile arkasında bulunan eşi Gülcan Çağlayan hayatını kaybetti

        Giriş: 17.02.2026 - 09:27 Güncelleme: 17.02.2026 - 09:27
        Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, motosikletin refüje çarpması sonucu sürücü ile eşi hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre ilçede Murat Çağlayan idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.

        Kazada Çağlayan ile arkasında bulunan eşi Gülcan Çağlayan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çağlayan çifti, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

        Fotoğraf: İHA

