Regaip Kandili için geri sayım! 2024 Regaip Kandili bu gece mi idrak edilecek?
Regaip Kandili öncesi geri sayım başladı. Bu hafta idrak edilecek kandilin hangi güne denk geldiği ve fazileti inanlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, 2024 Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili fazileti nedir? İşte merak edilen detaylar...
Regaip Kandili ne zamana? 11 ayın sultanı Ramazan Ayı'nın da içerisinde bulunduğu üç ayların ilk Cuma gecesi kutlanan Regaip Kandili öncesinde bu sorunun cevabı araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'nde diğer kandil tarihleri gibi Regaip Kandili tarihi de yer aldı. İşte emrak edilip araştırılan Regaip Kandili tarihi...
2024 REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın paylaştığı dini takvime göre üç aylar Receb ayıyla beraber 12 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak.
Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili 11 Ocak Perşembe gecesi yani önümüzdeki perşembe akşamı idrak edilecek.
REGAİP KANDİLİNDE NE OLMUŞTUR?
Yüce Allah'ın, rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye Regaip gecesi denilmiştir.
Rasulullah Efendimizin babası Hz. Abdullah'ın evlendiği gece olduğu iddia edildiği Regaib kandili ahirete yatırım günü olarak görülmektedir.
REGAİP KANDİLİ TESBİH VE ZİKİRLERİ
REGAİP KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
REGAİP KANDİLİ GECESİ FAZİLETİ
İslam Ansiklopedisinde yer alan bilgilere göre; Regaib gecesi, Kur'an'da saygı gösterilmesi istenen ve hadislerde; gün belirtilmeden oruç tutulması tavsiye edilen haram aylardan (el-Bakara 2/217; el-Maide 5/2, 97; Ebu Davud, "Ṣavm", 55; İbn Mâce, "Ṣıyam", 43) receb ayında bulunmakla birlikte özellikle tasavvufî eserlerde yer alan, Hz. Peygamber'in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü, receb ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı adıyla bir namaz kılmanın sevap olduğu ve bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu hadis alimlerince belirtilmiştir.