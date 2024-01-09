Üç ayların gelişini Regaip Kandili mesajları ile kutlayın! İşte en güzel, resimli Hayırlı Kandiller mesajları...
Regaip Kandili, üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıcını simgeler. İslam takviminde özel bir öneme sahip olan bu mübarek ayların gelişini kutlamak isteyenler en güzel, yazılı, anlamlı, dualı, kısa, uzun, resimli Regaip Kandili mesajları ve sözlerini paylaşıyor. İşte 2024 en güzel, yazılı, anlamlı, dualı, kısa, uzun, resimli Regaip Kandili mesajları ve sözleri...
Resimli, yazılı, anlamlı, dualı, ayetli Regaip Kandili mesajları üç aylar sayılı günler kala paylaşılmaya başlandı. Regaip Kandili bu yıl üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Recep ayının ilk Cuma gecesine denk geliyor. İslam aleminde oldukça önemli bir yere sahip olan bu kandil gününde en güzel, yazılı, anlamlı, dualı, kısa, uzun, resimli Hayırlı Kandiller mesajları sosyal medya platformları ve SMS üzerinden gönderiliyor. İşte 2024 Regaip Kandili mesajları ve sözleri çeşitleri...
EN GÜZEL REGAİP KANDİLİ MESAJLARI
Bu mübarek gecede, yüce Mevla'nın rahmetiyle aydınlanan kalplerimiz, sevgiyle dolup taşsın. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
Regaip Kandili, duaların en güzel ve samimi şekilde yükseldiği, günahların affedildiği bir gecedir. Rabbim, tüm dualarımızı kabul etsin.
Regaip Kandili'nin feyziyle, geçmişin pişmanlıklarını unutun, geleceğe umutla bakın. Rabbim, tüm dualarınızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
Regaip Kandili, kalplerin tertemiz olduğu, duaların en güçlü olduğu bir gecedir. Rabbim, dualarımızı kabul buyursun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
Bu mübarek gecede, sevdiklerinizle birlikte huzur içinde olmanız ve kalplerinizin nur ile dolması dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
HAYIRLI KANDİLLER SÖZLERİ
Regaip Kandili'nin bereketiyle, hayatınızdaki güzellikler çoğalsın, dualarınız kabul olsun. Rabbim, bizleri affetsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
Regaip Kandili, geçmişin hatırlanıp, geleceğe umutla bakılan bir gecedir. Rabbim, tüm dualarımızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
Bu mübarek gecede, kalplerimizdeki kini, nefreti silip sevgiyle doldurmayı diler, Rabbimden af ve mağfiret niyaz ederim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
Regaip Kandili'nin nuruyla, hayatınızın her anı aydınlanıp, sevgi dolu geçsin. Rabbim dualarımızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
Regaip Kandili, insanların birbirine yaklaştığı, kardeşçe kucaklaştığı bir gecedir. Rabbim, bütün dualarımızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
Bu mübarek Regaip Kandili'nde dualarımızın kabul olması, kalplerimizin nur ile dolması dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
RESİMLİ REGAİP KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Regaip Kandili'nin bereketi üzerinize olsun, dualarınızın kabul gördüğü, sevdiklerinizle huzurlu bir gece geçirmeniz dileğiyle.
Regaip Kandili, kalplerin temizlendiği, duaların kabul olduğu bir gecedir. Rabbim, dualarımızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
Yüce Mevla'nın rahmetiyle aydınlanan bu mübarek gecede, gönüllerimiz bir olsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
Regaip Kandili, geçmişin muhasebesini yapma, geleceğe umutla bakma ve en önemlisi kalbindeki sevgiyi artırma zamanıdır. Dualarınız kabul olsun!
Regaip Kandili'nin bereketiyle, yüreğinizdeki güzellikler çoğalsın, gönül huzur bulsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!
Bu mübarek gecede, dualarınızın Rabbimiz tarafından kabul olmasını temenni eder, Regaip Kandilinizi en içten dileklerimle kutlarım.
Regaip Kandili, kalplerin birbirine yaklaştığı, sevgi ve hoşgörüyle dolup taştığı bir gecedir. Rabbim, dualarımızı kabul etsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun!