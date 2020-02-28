Regaip Kandili Midyat’ta dualarla idrak edildi - MARDİN

AA

Mardin’in Midyat ilçesinde Regaip Kandili dualarla idrak edildi.İslam aleminde mübarek kabul edilen ve recep, şaban, ramazan aylarını kapsayan "üç ayların" habercisi Regaip Kandili, vatandaşların doldurduğu camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Midyat İlçesinde Regaip Kandili dolayısıyla Bahçelievler Mahallesinde bulunan Veysel Karani Cami'de program düzenlendi.İlçe Müftülüğünce gerçekleştirilen programda yatsı namazının ardından Türkçe, Arapça ve Kürtçe Mevlid-i Şerif okundu, şehitler, güvenlik güçleri ve tüm İslam alemi için dua edildi.İlçe Müftüsü Mehmet Şafi Billik, vaazında Regaip Kandil’inin önemine değinerek, üç ayların başladığını ve dua etmenin önemli olduğunu söyledi.

Kandil dolayısıyla Midyat Belediyesince, gül suyu, lokum, kandil simidi vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.Ayrıca HÜDA PAR İlçe Gençlik Kolları ’da salep verilirken, hayırsever vatandaşlar da cemaate lokma dağıtıldı.