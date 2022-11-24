Regaip Kandili ne zaman?

ÜÇ AYLAR TAKVİMİ

Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi gibi özel gecelerin idrak edildiği üç aylarda, oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.

Üç aylar, 2023 yılında Receb ayının ilk günü olan 23 Ocak günü başlayacak.