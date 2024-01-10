Regaip Kandili'nde oruç tutulur mu, hangi gün tutulur? Regaip Kandili orucu niyeti nasıl edilir?
Regaip Kandili orucu yarın 11 Ocak 2024'te idrak edilecek bu özel gün öncesi merak konusu oldu. Müslümanlar Regaip Kandilinde oruç tutulup tutulmayacağını sorgulamaya başladı. Üç ayların karşılanacağı Regaip Kandilinde oruç tutacak olanlar "Regaip Kandili orucu hangi gün tutulur, niyet nasıl edilir?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, Regaip Kandilinde oruç tutmanın sevabı ve faziletleri...
İslam aleminde Hicri takvime göre her yıl ecep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece Regaip Kandili olarak idrak ediliyor. Bu sene 11 Ocak'a denk gelen bu özel günü oruçlu geçirmek isteyenler "Regaip Kandili orucu hangi gün ve kaç gün tutulur?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Regaip Kandili orucu niyeti ve orucun faziletlerine ilişkin detaylar...
REGAİP KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen...' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir.
REGAİB KANDİLİ ORUCU HANGİ GÜN, NE ZAMAN TUTULUR?
Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, 14/15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Receb’in ilk cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.
Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nâfile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte de oruç tutulabilir. Bu bilgiler ışığında Bu seneki Regaip Kandili orucuna 10 Ocak 2024'ü 11 Ocak 2024'e bağlayan gece niyet edilecek ve 11 Ocak günü oruçlu geçirilecek.
REGAİB KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?
Regaip Kandili orucu tek gün tutulabilir ancak çift gün tutulması tavsiye edilir. Kandil orucunun kandilden bir önceki gün ya da sonraki günle birleştirilmesi önerilir.
REGAİP KANDİLİ ORUCU NASIL NİYET EDİLİR?
Regaip Kandili orucu farz değil, nafile bir oruç ve ibadettir. Gün içinde yapılan ibadetler ve dualar, Allah tarafından bu Regaip gecesine hürmet gösterenlere bolca sevap olarak geri dönmektedir.
Regaip Kandili orucu'nu aynı farz olan oruç gibi niyet ederek tutabilirsiniz.
Regaip Kandili'nde oruç tutmak şöyle övülmüştür;
“Her kim Recep’ten bir gün oruç tutar ve gecelerinden bir geceyi ibadetle geçirirse, Allah-ü Teala onu kıyamet günü azaptan emin olarak diriltir ve sırat köprüsünü Kelime-i Tevhid ve tekbirlerle geçer."
REGAİB KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ
Bazı rivayetlerde bu gecenin isminin meleklerle telaffuz edildiği ifade edilir. Regaip kelimesi, güzel şeyleri arzu etmek, istemek, elde etmeye gayret etmek anlamlarına gelir. Bu gece ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaip gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya 'Recebü'l-asabb' da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına 'tövbe' ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaip Kandili'nde günahlarını bolca kendine itiraf edip tövbe etmelidir.