İslam aleminde Hicri takvime göre her yıl ecep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece Regaip Kandili olarak idrak ediliyor. Bu sene 11 Ocak'a denk gelen bu özel günü oruçlu geçirmek isteyenler "Regaip Kandili orucu hangi gün ve kaç gün tutulur?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Regaip Kandili orucu niyeti ve orucun faziletlerine ilişkin detaylar...

İslam peygamberi Hz. Muhammed (S.A.S.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen...' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir.

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REGAİB KANDİLİ ORUCU HANGİ GÜN, NE ZAMAN TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, 14/15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Receb’in ilk cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nâfile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte de oruç tutulabilir. Bu bilgiler ışığında Bu seneki Regaip Kandili orucuna 10 Ocak 2024'ü 11 Ocak 2024'e bağlayan gece niyet edilecek ve 11 Ocak günü oruçlu geçirilecek.