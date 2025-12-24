Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Regaip Kandili tarihi 2025 | Regaip Kandil ne zaman, bugün kandil mi? Regaip Kandili önemi ve anlamı nedir?

        Regaip Kandili ne zaman, bugün kandil mi? Regaip Kandili önemi ve anlamı nedir?

        Üç Aylar'ın habercisi olarak kabul edilen, Regaip Kandili için bekleyiş başladı. Regaip, kelime anlamı olarak, 'kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış' anlamına gelmektedir. Peki, 'Regaip Kandili ne zaman, bugün kandil mi? Regaip Kandili önemi ve anlamı nedir?" İşte 2025-2026 Diyanet dini günler takvimi ile Regaip Kandili tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 23:26 Güncelleme: 24.12.2025 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Regaip Kandili tarihi, Diyanet İşleri'nin dini günler takvimini yayımlanmasının ardından belli oldu. Regaip Kandili Hicri takvime göre Recep ayındaki ilk perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edilmektedir. Peki, "Regaip Kandili ne zaman, bugün kandil mi? Regaip Kandili önemi ve anlamı nedir?" İşte detaylar...

        2

        REGAİB KANDİLİ NE ZAMAN?

        Regaip Kandili 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek.

        3

        2025 - 2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

        25 Aralık 2025 Perşembe Regaib Kandili

        15 Ocak 2026 Salı Miraç Kandili

        2 Şubat 2026 Pazartesi Berat Kandili

        19 Şubat 2026 Perşembe Ramazan Başlangıcı

        16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi

        19 Mart 2026 Perşembe Arefe

        20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

        21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün

        22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

        4

        26 Mayıs 2026 Salı Arefe

        27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1. gün

        28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2. gün

        29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3. gün

        30 mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4. gün

        16 Haziran 2026 Salı Hicri Yılbaşı

        25 Haziran 2026 Perşembe Aşure Günü

        5

        REGAİP KANDİLİ'NİN ÖNEMİ VE ANLAMI NEDİR?

        Regâib gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür. Regaibin diğer kandillerden farklı oluşu hem Recep ayında bulunması hem de Cuma gecesi oluşudur. Ayrıca Recep ayının hususiyetlerinden birisi de Regaib Kandili ve Mirac Kandili olarak bilinen iki kandilin bu ayda bulunmasındandır. Bu günler ve geceler, kendimizi denetleme ve değerlendirme bakımından önemlidir. Regâib kelimesi Kur'an'da "Regaib" şeklinde geçmemektedir. Ancak "reğabe"den türemiş olan çeşitli kelimeler, Kur'ân'da sekiz yerde geçmekte ve "reğabe"nin ifâde ettiği mana için kullanılmaktadır. Terim olarak Regâib, Türkçe'de kandil dediğimiz mübârek gecelerden biridir.

        Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır. Diğer bir ifadeyle bu ümit ve inançla Yüce Allah'a ibadet edilir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        Sadettin Saran gözaltına alındı
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        "Başkanımız bu süreci metanetle atlatacaktır"
        "Başkanımız bu süreci metanetle atlatacaktır"
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Beşiktaş'a Sambacı stoper!
        Beşiktaş'a Sambacı stoper!
        Zelenskiy 20 maddelik planı açıkladı
        Zelenskiy 20 maddelik planı açıkladı
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        "2025'te BES yatırımcısı doğru seçim yaptı"
        "2025'te BES yatırımcısı doğru seçim yaptı"
        Veerman PSV'de kaldı!
        Veerman PSV'de kaldı!
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı