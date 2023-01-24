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Regaib Kandili tesbihleri ve zikirleri neler?

Üç ayların ilk ayı sayılan Recep ayı geçtiğimiz günlerde başladı. İslam aleminde önemli bir yeri olan üç aylarda yer alan Regaip Kandili tarihin yaklaşmasıyla gündeme geldi. Regaip Kandili gecesini ibadet ederek geçirmek isteyen kişiler dua ederek tesbih ve zikir çekecekler. İşte Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri ile ilgili bilgiler...

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  • Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri: Regaib Kandilinde çekilecek tesbihleri ve okunacak zikirleri nelerdir? Kandil tesbihatı nedir?

    Regaip Kandili tarihin yaklaşmasıyla gündeme geldi. Müslüman dünyasında kutsal kabul edilen bu anlamlı günü ibadet ederek geçirmek isteyen kişiler Regaip Kandili tesbihleri ve zikirlerine ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, Regaib Kandilinde çekilecek tesbihleri ve okunacak zikirleri nelerdir? İşte Regaip Kandilinde çekilmesi uygun görülen zikirler ve tesbihler...
  • Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri: Regaib Kandilinde çekilecek tesbihleri ve okunacak zikirleri nelerdir? Kandil tesbihatı nedir?

    REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER

    1. Bismillahi Subhanallahi ve Bihamdihi

    Ebu’d-Derdâ radıyallahu anh’tan rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

    “Sizin biriniz her gün sabahladığında Allah için bin hasene (sevap) işlemeyi terketmesin, her kim sabahladığında yüz kere: ‘Bismillahi sübhanallahi ve bihamdihi (Allah’ın ismiyle başlayıp, Allah’ı tesbih ederim ve ona hamd ederim.)’ derse, bu bin hasenedir ki, inşaAllah o gün o kadar (bin tane) günah işleyemez. Bundan başka işlediği hayırlar da bol bol kendisine kalır.”

    2. Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu'l mülkü ve lehu'l hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadîr
  • Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri: Regaib Kandilinde çekilecek tesbihleri ve okunacak zikirleri nelerdir? Kandil tesbihatı nedir?

    Hz. Ebû Hüreyre (radıyallâhu anh) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

    "Kim, ‘Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.’ duasını bir günde yüz kere söylerse, kendisine on köle âzad etmiş gibi sevab verilir, ayrıca lehine yüz sevab yazılır ve yüz günahı da silinir. Bu, ayrıca üç gün akşama kadar onu şeytana karşı muhafaza eder. Bundan daha fazlasını okumayan hiçbir kimse, o adamınkinden daha efdal bir amel de getiremez. Kim de bir günde yüz kere”Sübhânallahi ve bihamdihi” derse hataları dökülür, hatta denizin köpüğü kadar (çok) olsa bile."

    3. Lâ ilâhe illallah

    Ebu’d-Derda radıyallahu anh‘tan rivayetle Rasulullah Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazretleri şöyle buyurdu: “ Her kim yüz kere ‘Lâ ilâhe illallah’ derse, Allah(u Teala) onun yüzünü kıyamet gününde ayın ondördü gibi parlatır ve onu dediği günde, onun kadar veya ondan fazla diyenden başka, ondan daha üstün bir amel hiçbir kimse için yükseltilmez.”
  • Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri: Regaib Kandilinde çekilecek tesbihleri ve okunacak zikirleri nelerdir? Kandil tesbihatı nedir?

    REGAİP KANDİLİNDE ÇEKİLECEK ZİKİRLER

    Regaib Kandilinde Müslümanlar tövbe etmeye ve dua okumaya önem verir. Regaip Kandili günü ve gecesi tesbih çekerken okunacak zikirler:

    Lâ ilâe illallah

    Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed

    Estağfirullah

    Sübhanallah

    Elhamdülillâh

    Allahu ekber

    Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm

    Allah

    tesbihlerini çekmenin sevabı büyüktür.

    Üç ayların başlangıcı olan Recep ayında başlanan tesbihe Regaip Kandili'nde de devam edilebilir.
  • Regaip Kandili tesbihleri ve zikirleri: Regaib Kandilinde çekilecek tesbihleri ve okunacak zikirleri nelerdir? Kandil tesbihatı nedir?

    RECEP AYINDA ÇEKİLECEK ZİKİRLER

    - Üç aylar boyunca her gün, 1100 defa 'La İlahe İllallah', 100 defa da 'Muhammedeürresullullah' denir.

    - Recep ayına girerken 'Allahümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'ban, ve belligna Ramazan' zikri çekilir.

    - Recep ayının ilk 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-hayyil-kayyum'

    - Recep ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-ehadi's-samed'

    - Recep ayının son 10 günü 100 defa 'Sübhana'llahi'l-gafuri'r-rahim'

    - Şaban ayının ilk 10 gübü 100 defa 'Ya latifu celle şanühü'

    - Şaban ayının ikinci 10 günü 100 defa 'Ya rezzaku celle şanühü'

    - Şaban ayının son 10 günü 100 defa 'Ya azizü celle şanühü'

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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